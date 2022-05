El refugiado político vasco Asier Guridi fue hospitalizado por el deterioro físico

El exiliado político vasco que reside en Venezuela, Asier Guridi Zaloña, fue hospitalizado este miércoles 4 de mayo por el deterioro físico que sufrió tras permanecer 35 días en huelga de hambre frente al consulado de España en Caracas, como medida extrema para exigir su legítimo derecho a la identidad que le ha sido negado por el estado español y la falta de voluntad del estado venezolano pese a contar con estatus de refugiado.



A través de su cuenta en la red social twitter Guridi escribió: “En este momento en el hospital Pérez de León en Caracas siendo atendido; ante las continuas náuseas y vómitos; primero por las venas…. Levantó la huelga; pero no cesó la lucha; por mi hijo, por mi, por nosotros! ¡Porque es una injusticia atroz!”.





El gobierno venezolano le exige un pasaporte para otorgarle la cédula de identidad, y el estado español le niega dicho documento condenándolo a una “muerte jurídica” que afecta a su hijo y a su pareja. Negándole el pasaporte, el Estado español violó su derecho a la identidad que es un derecho humano y universal, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), a través de la diputación de la dignidad, se movilizó para asistir y solidarizarse con Guridi Zaloña en su justa acción de protesta. Sin pasaporte, Guridi no puede tramitar no solo ninguna solicitud a su nombre sino la legalización de la situación de su hijo que se encuentra en situación de “migrante irregular” en su propio pueblo de Oñati en el Pays Vasco.El diputado y Secretario General del PCV, Oscar Figuera , miembros del Comité Central del PCV, el reconocido periodista Walter Martinez, una delegación del Partido Comunista Brasileño (PCB), cultores y artistas venezolanos, así como importantes personalidades nacionales e internacionales, se han solidarizado con Guridi en un fraterno gesto humanitario. Gracias a las gestiones del equipo de asistencia del Diputado Figuera, Guridi recibió atención médica por parte de la Cruz Roja en varias ocasiones pero ya en su condición física no pudo soportar el ayuno voluntario.Para el PCV y los partidos comunistas y obreros del mundo, ningún humano es ilegal y los estados están en el deber de proporcionar un documento legal que permita a Guridi regularizar su situación en Venezuela y en el país vasco.El pasado sábado 23 de abril, se organizó una actividad cultural denominada “Un canto para Asier”, en las inmediaciones del consulado español en la capital venezolana, para acompañar a este digno militante revolucionario vasco en la lucha por su derecho humano a la identidad. Pese al levantamiento forzado de la huelga de hambre, seguiremos manteniendo y acompañando la lucha de Asier Guridi, que hoy representa a miles de migrantes y refugiados a quienes los estados vulneran sus derechos por no tener recursos económicos ni contactos influyentes.