Efemérides 16 de octubre: Fusilado Piar (1817) – Detenido Pinochet (1998) - Día de la Alimentación, la Parada Cardíaca...

Algunas efemérides de un día como hoy, 16 de octubre:

Semana Mundial de la Novela. Se celebra desde el 13 y hasta el 20 de octubre, proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela en 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario. La Semana busca destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura; invita a que los Estados Miembros colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos, fomentando el intercambio cultural a través de la novela; poya y desarrolla actividades, bienes y servicios culturales, vinculados con este género literario; destaca la relevancia de escritores y autores del género de novelas como creadores y portadores de ideas; promueve y apoya iniciativas y programas locales, regionales e internacionales relacionados con los derechos culturales y la libertad de expresión. La iniciativa de celebrar esta Semana Mundial se efectúa en concordancia con los Principios establecidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005. Día Mundial de la Alimentación. Se conmemora desde el año 1979 en esta fecha. Es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de "disminuir el hambre en el mundo", en correspondencia con la Agenda 2030, que se propone la "meta de hambre cero". Pareciera que estamos algo lejos de lograrlo, en los países menos desarrollados, tal y como van las cosas. El lema del Día Mundial de la Alimentación para el año 2025 es "Mano a mano". Este día nos invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos para lograr una alimentación saludable, accesible y sostenible para todos. Según la página de la FAO los alimentos deben cumplir los requisitos de diversidad, nutrición, asequibilidad e inocuidad y "deberíamos tener una mayor diversidad de alimentos nutritivos disponibles en nuestros campos, en nuestros mercados y en nuestras mesas para beneficio de todos". Ver: https://www.fao.org/world-food-day/es El representante para Venezuela de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), resaltó en este día el potencial productivo del país para producir alimentos, que estimó suficiente "para 40 millones de personas", pero que hacía falta el acceso a créditos para los productores. Pero, hay otra cuestión, y es que aún cuando hubiese suficiente producción de alimentos, si no hay salarios que al menos alcancen a cubrir el costo de la canasta alimentaria, no habrá "Derecho a los alimentos para una vida y futuro mejores"... En esta situación está la clase trabajadora venezolana desde hace años y no hay señales de que ese "futuro mejor" vaya a llegar, tal y como vamos. Es ineludible, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, hacer referencia ala hambruna impuesta por el Estado genocida de Israel a la población palestina de Gaza y especialmente a sus niños y niñas, como consecuencia de sus acciones criminales de "tierra arrasada" en la franja y el bloqueo o la limitación de la entrada de alimentos para los desesperados y malnutridos habitantes. No se trata sólo de tener días propagandísticos y de "reflexión" sino de acciones efectivas para paliar el hambre y garantizar una alimentación suficiente y adecuada a las poblaciones humanas. El Día Internacional del Pan se celebra cada año en favor de la producción y los productores, tanto comerciales como familiares y comunitarios de uno de alimentos tradicionales de mayor variedad en todo el mundo y de los más consumidos, así como para dar a conocer su valor nutricional e importancia en la dieta diaria de los seres humanos. Es una efeméride que guarda relación con el Día Mundial de la Alimentación, por ser uno de los alimentos más tradicionales y por su valor nutricional. La iniciativa viene de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Día Internacional de los Pronombres. Iniciativa de asociaciones a nivel internacional que luchan por los derechos de la comunidad LGBT+. Con la celebración de este día internacional se pretende generar acciones, orientadas a celebrar las identidades múltiples y entrecruzadas de las personas. Fue creado con la finalidad de compartir, respetar y educar a las personas de todo el mundo sobre el uso adecuado de los pronombres personales en tercera persona, utilizados para referirse a un individuo y que tome en cuenta su identidad sexual. El uso incorrecto de los pronombres afecta particularmente a las personas trans y de género no conforme, no contenidas en el binario de género hombre-mujer. El uso intencional o repetido de los pronombres incorrectos, puede constituir una forma de violencia anti-transgénero o contra mujeres sujetas a un trato discriminatorio. Este día propugna que esta violencia sea detenida. Los pronombres son palabras que se utilizan para sustituir a los sustantivos en una oración, evitando así su repetición constante. Existen varios tipos de pronombres, como los personales (yo, tú, él, ella), posesivos (mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya), demostrativos (este, esta, ese, esa, aquel, aquella), relativos (que, quien, cuyo, cuya), interrogativos (qué, quién, cuál) e indefinidos (alguien, nadie, algo). Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria o Bra Day. Es el tercer miércoles de octubre y es una fecha muy especial dedicada a todas las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. La celebración es para educar a la población a nivel mundial y empoderar a las mujeres en la elección de esta cirugía posterior a la mastectomía por cáncer. Día Internacional del Anestesiólogo. Su objetivo es rendir un homenaje a una profesión importantísima para la medicina y especialmente para la cirugía. Una disciplina científica que, gracias a la invención de la anestesia, hace posible intervenciones que en otro tiempo eran imposibles u ocasionaban enormes padecimientos a los pacientes durante las operaciones. La aplicación de la anestesia es un asunto delicado pues debe ser efectiva, tener mínimos efectos secundarios y ser manejada adecuadamente para no causar lesiones al sistema nervioso del paciente quirúrgico. El 16 de octubre de 1846, en Boston (Estados Unidos), el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor; de donde se desprende la designación de la fecha 16 de octubre como Día del Anestesiólogo. Día Mundial de la Columna Vertebral. Su objetivo es dar a conocer a la población mundial la importancia de esta estructura ósea que es el sosten central de nuestro organismo y canal por el que pasan la médula espinal y nervios que conectan al encéfalo con órganos y extremidades. Debe mantenerse en buenas condiciones para permitir un buen estado de salud. La columna vertebral es una compleja estructura ósea de consistencia fibrocartilaginosa, un conjunto de huesos, que se extiende desde la base de la cabeza, cuello y espalda hasta llegar a la zona de la pelvis. Se divide en distintas secciones conocidas como vértebras (cervicales, dorsales-torácicas, sacras y coxígenas o terminales). Día Mundial de la Parada Cardíaca, Su finalidad es divulgar la importancia de aplicar la técnica de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) como procedimiento que contribuye a salvar vidas en casos de emergencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares (infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares) constituyen la primera causa de muerte en el mundo, pero la RCP reduce el riesgo de muerte y las lesiones ocasionadas por los infartos. La tasa de supervivencia de un paro cardíaco que ocurre sin la debida atención médica es muy baja, razón por la cual es de vital importancia divulgar información acerca de las nociones básicas para aplicar la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La rápida reanimación cardio-pulmonar es vital para preservar la vida mientras se espera la atención de emergencia a la persona con parada cardíaca. Aquí algunos enlaces con recomendaciones de sociedades de cardiología: la venezolana: http://svcardiologia.org/es/especiales/coronavirus/508-reanimacion-cardiopulmonar-covid19.html y la española:n https://secardiologia.es/publicaciones/catalogo/fichas-para-pacientes/5446-reanimacion-cardiopulmonar-rcp ¡Reanima tu corazón! https://youtu.be/FEayzgNGGBQ Día Internacional del Jefe. También conocido como "Boss’s Day", se celebra desde 1958. Esta fecha fue registrada por Patricia Bays Haroski, una secretaria de la compañía State Farm Insurance en Illinois, ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Haroski eligió esta fecha en honor al cumpleaños de su jefe, quien también era su padre. El objetivo de esta celebración es reconocer el esfuerzo y liderazgo de los jefes, así como mejorar las relaciones entre supervisores y empleados. Se aprovecha este día para fortalecer los lazos profesionales y fomentar un ambiente laboral saludable. Aunque también puede desviarse hacia la adulación a los jefes narcisistas. Batalla de El Salado en Venezuela (1814). Fue un enfrentamiento militar de la Guerra de Independencia de Venezuela que se produjo el 16 de octubre de 1814 entre las fuerzas de la Segunda República de Venezuela y el ejército realista del Imperio español, terminando con la victoria del colonizador en esta oportunidad, al darse la circunstancia de que las fuerzas patriotas estaban desunidas. Fue la única derrota que sufrió el general Piar en su carrera militar. Muere Piar, prócer de la independencia venezolana (1817). Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, hijo de español (canario) y una mujer mulata de Curazao, nacido en1774 y muerto por fusilamiento en Angostura del Orinoco, el 16 de octubre de 1817. Habiendo nacido en Curazao, fue sin embargo un militar venezolano, prócer de la lucha emancipatoria del país, destacado y casi invicto en sus batallas por la Independencia de Venezuela, Libertador de Guayana y del Sur del Orinoco. Curiosamente el día de su muerte (16 de octubre de 1817, coincide con el día del único combate que perdió, en la batalla de El Salado, tres años antes, en el año 1814. Su fusilamiento se realizó en la Plaza Mayor de la antigua Angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar. Había sido sentenciado por un Consejo de Guerra encabezado por el almirante Luis Brión, bajo los cargos de delitos de "lesa patria, conspiración y deserción", aunque encarnaba a uno de los mayores héroes de la gesta independentista. Este trágico desenlace de su vida fue muy controversial y polémico, por a haber sido uno de los militares más exitosos en la segunda etapa de la independencia. Quizás no fue ajena a este destino su condición de pardo (como se le llamaba a los mestizos en la época colonial), que le llevó a tener problemas con los criollos (blancos), integrantes de la clase de los "mantuanos" (que era también la procedencia de Bolívar, quien consideró que se le había insubordinado y no impidió el fusilamiento). Los hacendados blancos esclavistas temieron que Piar desencadenase una "guerra racial" de las clases subalternas. A Piar se le identificaba como "caudillo de cuatro razas". En 1846, es utilizada por primera vez en la historia la anestesia por inhalación, cuando el odontólogo estadounidense William Morton usó de éter en cirugía y en odontología, facilitando y haciendo soportables para los pacientes las operaciones e intervenciones. En 1884 nace el escritor Oscar Wilde. En Dublín (entonces ocupada por el Reino Unido, actualmente Irlanda), nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés, perteneciente al moviemiento esteticista. En 1895 se verá inmerso en un proceso judicial en el que será condenado a cumplir dos años de cárcel en el penal de Reading por haber mantenido relaciones de sodomia con el hijo del Marqués de Queensberry. Tras cumplir condena se exiliará en París, donde morirá el 30 de noviembre de 1900. Entre sus obras inmortales destacan "La importancia de llamarse Ernesto", "El retrato de Dorian Gray" y "Salomé". Se inaugura de la primera Casa de la Moneda de Venezuela (1886), aunque es denominada "de Caracas". Se hace en el perído del presidente Guzmán Blanco. También se emite la primera moneda acuñada en Venezuela. Creación de las parroquias La Pastora y de San José en Caracas (1889). Las decretó el presidente Rojas Paúl (Venezuela) y son dos de las zonas más populares de la capital con una significativa historia cultural. En 1908, nace el multiatleta venezolano, pionero del atletismo nacional, Leopoldo Márquez Gutiérrez (f. 1992). Fue campeón nacional en ocho deportes, exhaltado al Salón de la Fama del Atletismo Venezolano, fundador de la Federación Venezolana de Atletismo en 1937. Hijo de deportista, impulsó la creación de clubes deportivos, apoyando el beisbol, el futbol, el baloncesto y el volibol, además del atletismo. También destacó en el deporte hípico. En 1923 se funda The Walt Disney Company. En Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. Una de las compañías más grandes del mundo Empezó como un estudio de animación, pero luego se convertiría en uno de los mayores estudios de Hollywood y productora de películas. Walt Disney fue un dibujante, productor y director de dibujos animados nacido en Estados Unidos en 1901. En 1927 nace el poeta, novelista y dramaturgo Günter Grass. Nace en Danzing (ahora Gdansk, Polonia) el poeta, novelista y dramaturgo alemán Günter Grass, a le tocó vivir parte de su infancia y adolescencia en la en la Alemania nazi y de la II Guerra Mundial. Ganará el Premio Nobel de Literatura en 1999, como autor, entre otras conocidas obras, de "El tambor de Hojalata". En 2007, causó escándalo su confesión de haber pertenecido a las "Waffen-SS" de Hitler. En 1930, nace Carmen Sevilla, actriz, cantante y presentadora de televisión española que alcanzó una enorme fama nacional en su país e internacional, tanto por su voz como por su actuación en numerosas películas con actores de renombre mundial. Algunas calles españolas llevan su nombre. Interpretó especialmente canciones típicas y populares o tradicionales de España. Fallece Rufino Blanco Fombona, destacada figura literaria de Venezuela (1944). Nació en Caracas, el 17 de junio de 1874 y murió en Buenos Aires, Argentina. Fue un connotado escritor, diplomático y editor venezolano, exponente del modernismo literario. Intervino en la Revolución Legalista (1892). Hombre récio, tuvo distintas participaciones diplomáticas y políticas en distintos países y distintas etapas. En Caracas en 1895 participó en las revistas El Cojo Ilustrado y Cosmópola. Entre sus obras más destacadas están: En 1899, Trovadores y trovas, su primer libro. Luego, Cuentos de Poeta (1900), Cuentos Americanos (1904) y Pequeña Ópera Lírica (1904), con prólogo firmado por Rubén Darío. Editó versos en versión bilingüe (París, 1908) y una colección de artículos Letras y Letrados de Hispanoamérica. Su primera novela fue El hombre de hierro (1907). En 1945 se crea la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), vinculada con las Naciones Unidas. Su objetivo era combatir el hambre y la malnutrición, y procurar la gestión del sistema alimentario mundial de forma eficaz. En 1967 ocurren protestas en numerosas ciudades de EE. UU contra la guerra en Vietnam. Durante una sentada en un centro de reclutamiento militar en California, la cantante folk Joan Baez es arrestada junto con varios activistas contrarios a la guerra. Estas movilizaciones contribuyeron a presionar a la dirigencia político-militar norteamericana a poner fin a esa guerra y retirarse de ese territorio del sudeste asiático. En 1968, los atletas afroamericanos Tommie Smith y John Carlos, medallas de oro y bronce en las Olimpiadas de México, hacen en el podio el saludo "black power" por los derechos civiles de los negros. El norteamericano Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), expulsa a dos atletas negros o afro-estadounidenses. Los expulsados fueron Tommie Smith y John Carlos por alzar el puño enguantado en el podio, en señal de protesta por los derechos civiles negros en Estados Unidos, donde imperaba en aquél entonces un régimen de apartheid. Esto sucedió cuando se realizaban los Olímpicos de México, pero 32 años antes, Brundage tuvo la posición de evitar el boicot de los deportistas negros y judíos a los Juegos de 1936 del Berlín de Hitler. En aquella fecha Brundage no veía problemas con el saludo nazi hitleriano de quienes luego desencadenarían el holocausto judío y arremeterían con saña mortal contra otros pueblos del mundo. Recordando esto, en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, un busto de Avery Brundage fue derribado y es cuestionado el pasado racista del olimpismo, con lo que el movimiento 'Black Lives Matter' ha obligado al COI a reflexionar sobre su comportamiento histórico ante los deportistas negros. En 1978 la iglesia católica romana eligió a su primer Papa no italiano en 455 años desde 1523, el cardenal polaco Karol Wojtyla, nombrado como Papa Juan Pablo II. Tal elección, para algunos analistas, parece haber sido influida por el propósito de utilizar a un Papa de un país que en aquél entonces pertenecía al área llamada "comunista", en el marco de la "Guerra Fría" y de la confrontación con la Unión Soviética, pues su figura tuvo mucho que ver con los procesos que llevaron a la caída del "comunismo" (regímenes estalinistas totalitarios) en Europa oriental, pero con posiciones sesgadas hacia las potencias imperialistas de Occidente. Sobrevivió a un atentado en el que fue herido en1981. Visitó muchos países, incluida Venezuela, donde se le dió su nombre a una urbanización en terrenos en los que congregó a los feligreses católicos. Fue conservador en los temas doctrinarios de la Iglesia. Regañó a sacerdotes que profesaban la Teología de la Liberación, de compromiso social popular-progresista, muy arraigada en Latinoamérica. En 1985 el astrónomo estadounidense Edward Bowell descubre el asteroide (4446) Carolyn. En 1986, Reinhold Messner se convierte en la primera persona en ascender a la cumbre de las catorce montañas de más de 8000 metros de altura (llamadas "ochomiles"). El completamiento de la azaña se produce al coronar la cima del Lhotse, en el Himalaya, escalada por el alpinista italiano, después de haber cumplido lo propio con los demás picosde ese conjunto. En 1992 se anuncia la concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. La designación tuvo que ver con su activismo frente al conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla, que reivindicaba la justicia social y mejores condiciones de vida, para el conjunto del pueblo guatemalteco, incluidos los indígenas. RM es una mujer indígena maya que se opuso a la represión gubernamental ejercida contra la organización popular y sus políticas de exterminio contra la población indígena maya a la que pertenece. Rigoberta y su familia fueron afectados, como parte de su pueblo, hasta el punto de que su madre y su hermano mayor fueron torturados y asesinados por los militares, y su padre fue quemado vivo durante una protesta. Frente a esta práctica genocida, Rigoberta se comprometió desde joven las luchas sociales y denunció al régimen dictatorial y represivo en foros internacionales, contribuyendo a llamar la atención sobre la situación de su país. Desde 1977 comenzó a militar en el Comité Unidad Campesina, y se vio forzada al exilio en México en 1981. Se le reconoce su contribución a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Tras el anuncio de octubre, fue el 10 de diciembre de 1992 que se le otorgó a Rigoberta Menchú el prestigioso gran reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena, y en la más joven, en recibirlo. Con el dinero instituyó la Fundación Vicente Menchú, cuya misión es "contribuir a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial, a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo". En 1998 en Londres, el senador y exdictador chileno Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. El 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón, quien buscaba someterlo a juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura. En la London Clinic de Londres (Reino Unido), donde ha acudido a operarse de una hernia, resulta detenido por miembros de Scotland Yard el senador y ex dictador chileno Augusto Pinochet, por orden del juez español Baltasar Garzón, acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas, así como por el denominado "Plan Cóndor"; crímenes cometidos cuando gobernó a Chile, entre 1973 y 1991, luego de derrocar cruentamente al presidente constitucional Salvador Allende. Hubo apelaciones presentadas por la defensa de Pinochet y el 2 de marzo de 2000, el Ministro del Interior británico resolvió liberarlo por razones "humanitarias", debido a su estado de salud. De regreso en Chile, el senador debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso Caravana de la Muerte, pero el proceso fue sobreseído por razones de "demencia senil" en 2002. Revocado el sobreseimiento en 2004, el procesamiento fue dejado sin efecto en 2005. Ese mismo año, fue nuevamente procesado, esta vez por el caso Operación Colombo. En 2002 en la ciudad egipcia de Alejandría, se inaugura la Bibliotheca Alexandrina, en conmemoración de la desaparecida gran Biblioteca de Alejandría que fue principalisima referencia cultural y del conocimiento en la antigüedad, pero que fue destruída. En 2003 se da el Consenso de Buenos Aires, que reactiva el Mercosur. Los presidentes de Argentina,Néstor Kirchner, y de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, firman el acuerdo llamado Consenso de Buenos Aires con el fin de reactivar la alianza comercial entre ambos países, socios de Paraguay y Uruguay en el Mercosur. En 2004, en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club F. C. Barcelona a los 17 años de edad, que años más tarde se convertiría en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y uno de los máximos ídolos del club catalán. En 2008 el juez español Baltasar Garzón ordena investigar desapariciones ocurridas en la Guerra Civil Española y durante el régimen franquista. Se declara competente para ello e instruye abrir 19 fosas comunes, entre ellas la que contiene los restos del ajusticiado poeta Federico García Lorca. Desde entonces los políticos y juristas franquistas o post-franquistas se la tienen jurada (además de los pinochechistas y los enemigos de Julian Assange actualmente). Se descubre el planeta extrasolar Alpha Centauri Bb en 2012. En 2016, muere en Caracas la actriz humorista Martha Olivo, conocida como "Malula" (n. 1920). Se hizo famosa por interpretar al personaje de "Malula" en el programa humorístico Radio Rochela. Falleció a los 95 años. En 2021, la nave espacial Lucy de la NASA inicia una misión de 12 años a los llamados asteroides troyanos. "Pareciera como si se convirtiera a Venezuela en una federación de haciendas", fue el concepto que emitio en 2022, Emiliano Terán Mantovani, profesional integrante del Observatorio de Ecología Política de Venezuela en una exposición recogida por Aporrea, en la que habló del controvertido tema de las Zonas Económicas Especiales en el país. Ver: (VIDEO) Emiliano Terán Mantovani: Zonas Económicas Especiales en Venezuela https://www.aporrea.org/actualidad/n377482.html En 2023, la Sociedad Venezolana de Hematología dió un alerta sobre estafa de bancos clandestinos de sangre en Caracas, a los venezolanos que la venden para conseguir dinero y comida. La representante del organismo explicó que debido a la situación económica que vive Venezuela, muchas personas han encontrado en estos bancos de sangre clandestinos la oportunidad de vender su sangre y así obtener algún dinero para comida y medicinas. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n387036.html

