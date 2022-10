(VIDEO) Emiliano Terán Mantovani: Zonas Económicas Especiales en Venezuela

Domingo, 16 de octubre de 2022.- Continuando con las presentaciones realizadas en el foro-conversatorio “3 piezas del “marco legal” del Paquetazo de Maduro”, que se efectuó en la sala E de la UCV, el miércoles cinco, organizado por los miembros del Espacio en Defensa de Las Libertades y Los Derechos Democráticos, le tocó el turno al sociólogo Emiliano Terán Mantovani, quien forma parte del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y expuso el controvertido tema de las Zonas Económicas Especiales en Venezuela.



La tercera presentación, que trato el tema de La Ley contra El Odio y que fue realizada por Inti Rodríguez, defensor de los derechos humanos y miembro de Provea, no pudo ser registrada por fallas en nuestro equipo de grabación, por lo que pedimos escusas a aporreadores y aporreadoras.



Inició su presentación Terán señalando que coincidía con Oly Millán con referencia a la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo, donde se está reestructurando el paisaje económico y geopolítico del país.



Tratar de estar conscientes del momento que estamos viviendo.



Sobre las Zonas Económicas Especiales expresó: hay que ver que no solamente estamos hablando de una ley sino de un modelo geopolítico, político, económico, que tiene una trascendencia mucho más allá de la ley, y que como ya está dicho, lo que está en juego es la propia fisonomía del modelo económico, para las próximas décadas.



Surge la gran pregunta de si la marca que va a dejar, la impronta, que va a dejar, es para las próximas décadas y es algo que tienen que entender, creo que, insisto en esta idea, quizá no estamos completamente conscientes de la trascendencia de lo que está pasando en el país, en todos los aspectos, incluso en el aspecto cultural y todo lo que está en juego y por tanto todo lo que nos estamos jugando para las próximas décadas.



La presentación se basa en un artículo que voy a mencionar como insumo, por el tema del tiempo.



Sobre el contexto de las Zonas Económicas Especiales se sabe poco, tienen ya un buen tiempo, siendo una figura de ordenamiento económico a escala global, sus antecedentes y significados.



Previamente me gustaría traer acá la definición propuesta de la ley, precisamente mencionando que la denominaría de una forma bastante simple, como una delimitación geográfica que cuenta con un régimen económico especial y extraordinario en cuyas poligonales se desarrollan actividades económicas, un concepto bastante abstracto y digamos en esta presentación lo que me gustaría dejar en evidencia, esto de especial y extraordinario, como se explica claramente en el concepto.



Quiero insistir en esto, que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tienen una transcendencia mucho más que solo una técnica política.



Me gustaría resaltar que expanden su uso en la década de los ochenta, en el propio contexto de la expansión neoliberal, es una herramienta o va a ser una herramienta para la potenciación de regímenes neoliberales.



Pareciera como si se convirtiera a Venezuela en una federación de haciendas.





