Efemérides 14 de octubre: Crísis por misiles de la URSS en Cuba frente a EE.UU

Imágenes alusivas a las efemérides destacadas: Monumentos a Lennon yal Che en A Coruña, Galicia. Cantautor Rudy Márquez. Ciudades venezolanas de Mérida y Trujillo. Credito: Composición Aporrea / Web

Es 14 de octubre de 2025. Han transcurrido 287 días del año y faltan 78 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 14 de octubre:

Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos. Es una celebración que tiene como propósito incentivar en todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas menos afortunadas en lo que respecta a la salud física. Día Mundial de la Normalización. Referido a los estándares de calidad para conseguir llegar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función de tener un mundo mejor. Día de la Costurera y los Trabajadores Textiles. La costura es en realidad un oficio muy antiguo que se fue desarrollando con el paso del tiempo y que tradicionalmente han venido desempeñando las mujeres. Ya para 1675, Luis XIV había establecido un gremio de costureras de París, debido a que existía una gran demanda de artesanos especializados en este oficio. Día Mundial de la Espirometría. Es uno de los métodos exploratorios más utilizados para la detección de enfermedades pulmonares y respiratorias. El examen es aplicado por un neumólogo o especialista médico. En 1501 nació Jerónimo Cardano. Fue un filósofo, médico, astrólogo y matemático del Renacimiento italiano, que divulgó el método para resolver algebraicamente las ecuaciones de tercer grado. En 1536 murió Garcilaso de la Vega. Fue un militar y poeta renacentista español del Siglo de Oro, considerado uno de los escritores castellanos más grande de la historia y emblemáticos de la literatura española del Renacimiento. Las obras que de él se conservan. Fueron publicadas por primera vez siete años después de su muerte. En 1510 ingresó en la corte del Rey Carlos I y tomó parte en numerosas batallas militares y políticas. Encarnó el ideal del caballero cortesano renacentista. A diferencia de otros poetas de la época, Garcilaso nunca trató temas patrióticos ni religiosos. El tópico que más le gustaba era el amor. En 1810, bajo la conducción de los ideólogos Juan Manuel Lemoine y Antonio Vicente Seoane, el pueblo de Santa Cruz, en lo que hoy es el oriente boliviano (actual Bolivia) comienza un proceso emancipatorio contra el dominio español, con el inicio de una revuelta que en un cabildo abierto crea una "junta provisoria" de gobierno. En 1813, Simón Bolívar recibe el título de "Libertador de Venezuela" tras salir victorioso de la célebre Campaña Admirable. Está considerado como el prócer más destacado de la Independencia Hispanoamericana. Es uno de los pensadores más sobresalientes y más influyentes en las constituciones de las nuevas naciones americanas. Liberó a seis naciones: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En 1813 tuvo lugar la Batalla de Mosquiteros. Fue un enfrentamiento militar librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas realistas de José Tomás Boves y patriotas al mando del general Vicente Campo Elías con victoria de las últimas. Con el apoyo de la infantería, los escuadrones patriotas cargaron contra sus pares enemigos, con cuya acción se obtuvo la victoria. En 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto Morse de puntos y líneas para transmisiones. En 1884 en los Estados Unidos, George Eastman, un jóven ingeniero, recibe la patente para su nueva "película fotográfica" sobre una superficie flexible, como papel, lo que revolucionará la fotografía. En 1877, nace en San Cristóbal, estado Táchira de Venezuela, el militar, escritor y hombre internacionalista de numerosas aventuras, Pedro Rafael Inchauspe Méndez, conocido como Rafael de Nogales Méndez (f. 1936 en Panamá). Recibió educación en Alemania, Bélgica y España, y hablaba con fluidez varios idiomas europeos y asiáticos. Participó en varios acontecimientos bélicos desde finales del siglo XIX y en los inicios del XX: estuvo en 1898 en la Guerra Hispano-Americana en favor de España, viajó a África del Norte y a Pakistán. Sirvió en el ejército otomano durante la Primera Guerra Mundial y es considerado un héroe en Turquía, pero a pesar de ello sus relatos sirvieron de testimonio para la denuncia del genocidio armenio, del cual fueron víctimas millones de habitantes de esa nacionalidad. Ocupó un alto rango en el ejército imperial turco durante el período de esas masacres. Aunque no simpatizaba del pueblo armenio, las denuncias del genocidio son recogidas en sus escritos autobiográficos. Méndez participó militarmente en las acciones de asedio en las que hubo matanzas de la ciudadela de Van, un enclave armenio de minoría cristiana. Aún así, no hay evidencia que sugiera que Nogales Méndez participó directamente en actos de genocidio con el ejército otomano. Proporcionó datos valiosos sobre lo ocurrido con los armenios en su obra "Cuatro años bajo la Media Luna". Escribió varios libros sobre sus experiencias, entre los que está esa misma obra, Cuatro años bajo la Media Luna (1924), El saqueo de Nicaragua (1928), y Memorias de un Soldado de Fortuna (1932). Tuvo posturas en favor de los movimientos patrióticos latinoamericanos. Estuvo en la Revolución Mexicana y luchó junto a Emiliano Zapata y a Pancho Villa. Respecto al movimiento de Augusto César Sandino en Nicaragua, también estuvo presente. Llegó a Nicaragua en plena guerra de Sandino contra el gobierno de Díaz Recino apoyado por los marines norteamericanos. Conoció al jefe guerrillero y se dice que tuvieron intercambios cerca la lucha antiimperialista. Sin embargo, su historia es poco conocida en Venezuela. En 1905 nació Isaac J. Pardo. Fue un médico Tisiólogo, escritor, historiador, periodista, intelectual y político venezolano de ancestros judeo-alemanes, conocido por sus ensayos: Esta tierra de Gracia, Fuegos Bajo el Agua, La invención de la Utopía. Imágenes de Venezuela en el siglo XVI. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, carrera que interrumpió por la situación política que vivía el país, además era uno de los integrantes de la Generación del 28; por lo que estuvo en la cárcel y sufrió el exilio; concluyó sus estudios en Barcelona, España. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Venezuela. Recibió como reconocimiento La Orden del Libertador en 1999 y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Simón Bolívar, en el mismo año. En 1906 nació Hannah Arendt en Hannover, Alemania. Fue una filósofa y política alemana de origen judío. Con la llegada de Hitler al poder, tendrá que huir y terminará por obtener la nacionalidad estadounidense. Los puntos básicos de su obra lo ocuparán temas como el totalitarismo, las revoluciones y la acción, entendida como actividad política. Su obra principal será "Los orígenes del totalitarismo". Su pensamiento será uno de las más influyentes del siglo XX. En 1944 murió Erwin Rommel. Fue acusado de haber participado en el complot para matar a Hitler. Fue uno de los estrategas de la Segunda Guerra Mundial. Había plasmado sus ideas en el libro La infantería al ataque, de 1937. Fue personificado en el cine por Erich von Stroheim, en la película Cinco tumbas al Cairo, dirigida por Billy Wilder en1943, y que transcurre durante la campaña de Egipto; y en 1953 por Hames Mason en Las Ratas del Desierto. El 14 de octubre de 1962, aunque las fuentes informativas discrepan ligeramente en las fechas ( entre el 14, 15 y 16 de ese mes) comienza la crisis de los misiles en Cuba, cuando en los primeros años de la revolución cubana se abre un conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, a raíz del descubrimiento de una operación defensiva cubano-soviética con la instalación de bases de misiles nucleares de alcance medio en territorio cubano: Esta era una respuesta frente a las constantes hostilidades de los EE.UU contra el gobierno de la isla. Previamente, en 1961 el imperialismo norteamericano había intentado de manera fallida invadir a Cuba con un desembarco armado en Bahía de Cochinos y Playa Girón. En Cuba se le conoce a la mencionada "crísis de los misiles" como la Crisis de Octubre. La crísis se cerró al retirar los misiles la URSS y como parte del acuerdo, los Estados Unidos se comprometieron a no invadirla y a retirar a la vez sus misiles instalados en Turquía que amenazaban a la Unión Soviética, durante la llamada Guerra Fría. En 1964, Martín Luther King, activista estadounidense, defensor de los derechos de los afroamericanos, era galardonado, a los 35 años con el Premio Nobel de la Paz por su intensa lucha pacífica a favor de la integración racial, en Estados Unidos. Fue la persona más joven en recibir este Nobel. En 2001, el argentino Adolfo Pérez Esquivel es galardonado con el Premio Nobel de la Paz, por sus denuncias contra la dictadura de Videla, durante la dictadura argentina en 1976-1983. En 2012 Félix Baumgartner se lanza desde la estratosfera, a unos 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer humano en romper la barrera de la velocidad del sonido en caída libre. Fue un paracaidista austríaco, en su salto alcanzó la velocidad máxima en caída libre de 1.357,6 km/h. Este evento fue transmitido en vivo y fue visto por millones de personas en todo el mundo. En 2019, son condenados independentistas catalanes por el Tribunal Supremo de España, dominado por los conservadores centralistas de derecha, que dicta sentencia contra los promotores del ilegalizado referéndum de autodeterminación de Catalunya que aprobó mayoritariamente en 2017 declarar la independencia catalana respecto al Estado Español. Doce dirigentes nacionalistas fueron procesados son hallados "culpables de los delitos de desobediencia, sedición y malversación" por el máximo tribunal español. Fue descartado el delito de rebelión y nueve de los condenados reciben penas de entre 9 y 13 años de cárcel. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez y la coalición parlamentaria mayoritaria indultaría a los condenados en 2021. Otros casos quedarían pendientes de amnistía. Aunque la ley de amnistía para los independentistas catalanes fue aprobada el 30 de mayo de 2024, su aplicación aún enfrenta ciertos obstáculos. Los jueces tienen un plazo para resolver si la amnistía es aplicable a cada caso, y pueden plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea. Esto significa que, aunque la ley está en vigor, todavía hay independentistas pendientes de la anulación definitiva de sus condenas y por otra parte el sistema judiacial acaba de salir de un dificultoso proceso de renovación de las magistraturas. En 2022, manifestantes ambientalistas (británicos) del grupo Just Stop Oil arrojan sopa de tomate enlatada a la obra de arte "Los girasoles" de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres (de altísimo valor artístico, cultural y monetario), sin causarle daños al lienzo aunque salpicaron el marco de la pintura, por estar la tela del cuadro cubierta con un vidrio. Lo hicieron para llamar la atención, como protesta contra la extracción de combustibles fósiles cuya extracción le exigían detener al gobierno del Reino Unido. Las y los activistas también bloquearon puentes e intersecciones en Londres durante dos semanas de protestas. Ver: (VIDEO) Arrojan sopa de tomate a ‘Los Girasoles’ de Van Gogh en una galería de Londres (aporrea.org) En 2023 se pudo observar en gran parte de la zona ecuatorial de América y sobre todo en Venezuela un eclipse solar. En 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la orden israelí de evacuar el norte de Gaza como una sentencia de muerte para muchos enfermos y dice que "es más que cruel". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n386985.html

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org

Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.