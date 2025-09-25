Efemérides del 25 de septiembre: Semana de las Personas Sordas - Día del Farmacéutico

Es 25 de septiembre de 2025. Han transcurrido 268 días del año y faltan 97 días para su terminación. Hoy es jueves.

Algunas efemérides de un día como hoy, 25 de septiembre:

Semana Internacional de las Personas Sordas. Se celebra en la última semana de septiembre desde 1958 y fue establecida por la Federación Mundial de Sordos (WFD). Este año culmina el 26 de septiembre y está corriendo desde el día 20. El lema de 2025 es: "No hay derechos humanos sin derechos a la lengua de signos". Pone el énfasis en la importancia de la lengua de signos para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas. Son las señas utilizadas por las personas con esta discapacidad para comunicarse de manera visual con sus manos y gestos faciales. Día Mundial del Farmacéutico. Fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica en septiembre de 2009 y el día 25 conmemora su creación. La celebración tiene por objetivo resaltar el rol que desempeñan las y los profesionales de la farmacia en el diseño y distribución de fármacos apropiados para la prevención y tratamiento de enfermedades, para la promoción de la salud y para llevar control de los medicamentos utilizados en función de su mejoramiento y efectividad o para corregir efectos secundarios indeseados de su administración; seguimiento que se hace en cada laboratorio, en cada país y a nivel mundial tratamientos a nivel mundial. Es importante distinguir entre los profesionales farmacéuticos y las industrias farmacéuticas, ya que el capital propietarios de éstas son criticados a menudos por anteponer sus ganancias e intereses mercantiles a la salud de las poblaciones, como se debatió en los momentos más duros de la pandemia de Covid-19. Día Internacional de la Ataxia. Es un trastorno caracterizado por una disminución en la capacidad de coordinación de los movimientos del cuerpo. Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. El último domingo de septiembre se dedica a esta enfermedad degenerativa de la retina, que afecta severamente a la vista. En 1493, Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América, que partió de Cádiz (España), llegando a Guadalupe (en Las Antillas del Caribe) el 4 de noviembre y a Puerto Rico el 19 de noviembre. Este segundo viaje tenía por objetivo explorar, colonizar y predicar la fe católica por los territorios "descubiertos" en el primer viaje. Participaron 17 naves entre las que se encontraba La Niña, carabela que iba ya en el primer viaje, y la Santa María. En este viaje a la isla que llamaban La Española (actualmente Puerto Rico), observó el eclipse lunar del 14 al 15 de septiembre de 1494 y, contrastando con otros datos reafirmo definitivamente su idea de la esfericidad de la Tierra (anticipada ya por Ptolomeo en el siglo II). El explotador y conquistador español Vasco Núñez de Balboa, descubre (para los europeos) en el istmo de Panamá, el Océano Pacífico, y lo llama Mar del Sur (1513). Se instala en México la primera imprenta de América (1539). Se fundó en la sucursal mexicana de la imprenta de Juan Converger en la ciudad de Tenochtillán. Esta idea, surge del primer obispo de México, Fray Juan Zumárraga, ya que en su arribo a Nueva España 1528, éste se dio cuenta de la necesario de un taller topográfico en el Nuevo Mundo. La instalación de la imprenta permitió la difusión de la cultura.xºs Nace Francesco Borromini (1599), uno de los más importantes arquitectos italianos del siglo XVII y uno de los máximos exponentes del barroco, cuya obra resulta muy original y novedosa con cierta influencia de las ideas de Miguel Ángel. Nace Jean - Philppe Rameau (1683). Fue un compositor francés del barroco tardío, conocido clavecinista y famoso compositor de óperas, que en 1748 concluirá su obra maestra "Pygmalion". Se crea la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728), por el secretario de Indias José Patiño, a petición de marinos y comerciantes vascos. Dicha casa estaba dedicada al comercial cuyo objetivo era recuperar los niveles mercantiles con la zona venezolana y obtener el control del comercio del cacao. Nace Luisa Cáceres de Arismendi (1799) Heroína venezolana. Fue una heroína de la Independencia de Venezuela. Símbolo de la fortaleza humana ante la adversidad. Sus principios éticos y morales le dieron valor durante los años de cautiverio y destierro. Fue la primogénita del matrimonio Cáceres Díaz, recibió instrucción inicial de la mano de su padre, de quien heredó su fuerza moral y su amor por la patria. Mujer aguerrida que formó parte de las filas patriotas en la gesta independentista de Venezuela. Fue la esposa del General Juan Bautista Arismendí. Sus restos mortales fueron elevados al Panteón Nacional de Venezuela en 1876, siendo la primera mujer exaltada con tan digno honor. Conspiración Septembrina. Fue un atentado contra la vida de Simón Bolívar (1828). En Santa Fe de Bogotá , Simón Bolívar, Presidente de la Gran Colombia y Libertador, sufre un atentado en el Palacio Presidencial que evita al huir por una ventana. En días posteriores los culpables serán apresados y enjuiciados. Manuelita Sáenz jugó un papel decisivo y heroico en la salvación de Simón Bolívar durante la Conspiración Septembrina, ocurrida la noche del 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Este episodio no solo consolidó su lugar en la historia como “la Libertadora del Libertador”, sino que también reveló su coraje político y su compromiso con el proyecto bolivariano. Muere Johann Strauss (1849) compositor austríaco de valses, polkas y marchas militares. La "Marcha Radetky" será su obra más popular. En 1868 en Ginebra (Suiza) se crea la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, de inspiración anarquista. La AIDS fue una organización anarquista fundada por Mijaíl Bakunin, considerada la primera organización anarquista en la historia. Su finalidad era crear e impulsar la actividad de organizaciones de masas y hacer propaganda en torno a sus ideas y sus posiciones. Una de éstas, la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), desarrollaba un sindicalismo con orientación revolucionaria y también buscaba articular una organización política que agrupase fundamentalmente a trabajadores y explotados. Se proponía esencialmente los siguientes objetivos: Supresión de los Estados nacionales y reemplazarlos por federaciones de libres asociaciones agrícolas e industriales. Abolición de las clases sociales y de las herenciasen pos de la la igualdad. También planteaban la igualdad de sexos, algo bastante avanzado para la época. Llamaban a la organización de los obreros al margen de los partidos políticos y promovían la organización de los trabajadores de manera independiente de éstos. Aunque la Alianza compartía muchos de los objetivos de la Asociación Internacional de Trabajadores (la Primera Internacional Comunista), como la emancipación de la clase trabajadora, hubo diferencias significativas entre Bakunin y Karl Marx, en torno al tema del poder del Estado que Marx planteaba tomar y Bakunin abolir de manera inmediata, así como sobre el régimen de la organización política. Los anarquistas lograron tener fuerza en varios países de Europa y de América. Nace Plutarco Elías Calles (1877). Fue un pedagogo, militar y político mexicano que será presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928, apodado "Jefe Máximo de la Revolución". Fue figura destacada en la historia de México. Nace William Faulkner (1897). Fue un novelista y escritor estadounidense que será considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX. Escribirá su serie de novelas barrocas ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha, inspirada en el condado de Lafayette, Mississippi. Entre sus muchas obras destacacará "¡Absalón, Absalón de 1936. Recibirá el Premio Nobel de Literatura en 1949. Muere en 1897, Aníbal Dominici, quien fue miembro fundador de la Academia Venezolana de la Lengua y el primer ministro de Educación que tuvo Venezuela (n. 1837). Nace Dmitri Shostakóvich (1906) en S. Petersburgo, actual Rusia, un compositor ruso considerado por muchos críticos como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Su música estará influenciada por varios compositores a los que admira: Bach, Beethoven, Mahler y Berg, entre otros. Nace Isaac Chocrón (1930) venezolano. Fue un dramaturgo, ensayista y narrador venezolano. Fundador de la Compañía Nacional de Teatro y director de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y del Teatro Teresa Carreño. Entra en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así Europa con América (1956).El TAT-1 comunicó a EE.UU y a Canadá con Europa. A partir de ahí avanzaría la conexión de Europa con otros países del continente americano. En 1962, es proclamada la República Democrática y Popular de Argelia por la Constituyente del país, con lo que se da fin a más de un siglo de dominio colonialista francés en ese territorio bañado por el Mediterráneo en gran parte formado por el desierto del Sahara en el Norte de África. En 1963 en República Dominicana, una junta cívico-militar derroca al presidente Juan Bosch, el primer presidente electo democráticamente en el país luego de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Los generales golpistas acusando a Bosch y a su gabinete de ser ''corruptos y procomunistas'', y los reemplazáron con una junta militar. En 1976, se constituye la banda musical irlandesa de rock U2, conformada por cuatro artistas integrantes: Bono (cantante), The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen (batería). Escuchar música de U2. En 1979, en Broadway (EEUU) se estrena la ópera rock Evita, inspirada en la vida de la líder argentina Eva Perón. Con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, se basada libremente en la vida de la segunda esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón (en versión crítica) mujer activa en la política que tuvo una especial relación con l clase trabajadora y los sectores pobres, siendo ella misma de orígenes humildes hasta llegar al poder y cuya muerte prematura con treinta y tres años causó un hondo pesar social en el país suramericano. Evita CD 1 (elenco original del Teatro Monumental de Madrid 1980. Adaptación para español) En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se firman los "Acuerdos de Paz de El Salvador" entre el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí (1991). En 2008, se produce la mayor quiebra conocida de una entidad financiera en los Estrados Unidos, con el crack del banco Washington Mutual, hecho que impacta sobre el conjunto de la economía. La Selección de Fútbol Sub-20 de Venezuela debuta por primera vez en un mundial de fútbol en cualquiera de sus categorías al participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Egipto 2009. En el encuentro vence a Nigeria 1 gol por 0 (2009). En 2011 se celebra la última corrida de toros permitida en la Monumental de Barcelona, Cataluña (en el Estado Español), al haber sido prohibidas por el Parlamento de Cataluña en 2010. Los diputados votaron una Iniciativa Legislativa Popular que impulsó la plataforma Prou, y que logró recoger 180.000 firmas a favor de la prohibición, en el marco del avance de las leyes de protección y de bienestar animal. (2011) La selección venezolana de softbol femenino revalida el título suramericano conquistado en 2010. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n189329.html (2012) En extrañas circunstancias, muere en París el hombre que supuestamente detuvo al líder libio Muamar Kadafi antes de ser ejecutado. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n214873.html En 2013, Estados Unidos firma el Tratado sobre el Comercio de Armas, siendo presidente John Kerry, con el propósito manifiesto de reducir el riesgo de que organizaciones terroristas se apoderen de armas convencionales; adhesión que realiza la mayor potencia militar, pero sin limitar el acceso y porte de armamento por los ciudadanos estadounidenses, ya que en dicho país es un derecho constitucional. No obstante se sabe muy bien que suelen ser los propios gobiernos de las potencias bélicas quienes arman a ciertos grupos terroristas según sus intereses geopolíticos de dominio mundial o cometen ellos mismos y los regímenes a los que brindan apoyo, las masacres y actos genocidas que se pretenden evitar. Una parte de la derecha del Congreso de los EE.UU se opuso a la firma del Tratado. (2019) Encuentran calcinado dentro de un vehículo el cuerpo del ex gobernador del estado Cojedes, Jhonny Yáñez Rangel, en la carretera vieja Caracas-Charallave (Venezuela). Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n347178.html Israel vuelve a lanzar bombardeos "a gran escala" en Líbano. Una amenaza permanente contra los países vecinos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396925.html

