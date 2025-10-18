Régimen de Donald Trump dice que repatriará a los supervivientes del ataque a un submarino que transportaba drogas

18 de octubre de 2025.-El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos devolverá a sus países de origen, Ecuador y Colombia, a dos personas que sobrevivieron a un ataque contra lo que denominó un "submarino narcotraficante", Informó Seher Asaf para BBC.com.

En redes sociales, Trump afirmó que otras dos personas murieron en el ataque estadounidense contra el buque, que, según confirmó la inteligencia estadounidense, estaba "cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".

El ataque del jueves es al menos el sexto ataque estadounidense contra buques en el Mar Caribe en las últimas semanas. Es la primera vez que se reportan sobrevivientes.

Al menos 27 personas murieron en los cinco ataques anteriores contra embarcaciones en aguas venezolanas, según cifras publicadas por el gobierno.

Los dos sobrevivientes fueron rescatados por un helicóptero militar estadounidense y luego trasladados a un buque de guerra estadounidense en el Caribe, según informaron previamente a medios estadounidenses funcionarios estadounidenses anónimos.

El sábado por la noche, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió en X: "Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino; nos alegra que esté vivo y será procesado conforme a la ley".

En las últimas semanas, Trump ha intensificado las amenazas contra los líderes venezolanos por las acusaciones de que el país envía drogas a Estados Unidos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado a Trump de intentar convertir a la nación sudamericana en una "colonia estadounidense".

Trump ha defendido los continuos ataques a embarcaciones, afirmando que su objetivo es frenar el flujo de drogas desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, pero su gobierno no ha proporcionado pruebas ni detalles sobre la identidad de las embarcaciones ni de sus pasajeros.

"Fue un gran honor para mí destruir un submarino narcotraficante de gran tamaño que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico", declaró Trump el sábado en su publicación en Truth Social.

"Los dos terroristas sobrevivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento".

Añadió que ningún militar estadounidense resultó herido en el ataque.

El viernes, el presidente estadounidense declaró que el submarino que se dirigía al último ataque fue "construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas".

"Este no era un grupo de personas inocentes. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga", añadió.