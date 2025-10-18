Habitantes de la Línea en Petare fueron beneficiados con jornada de acción social

18 de octubre de 2025.-Desde la comunidad Maca, sector La Línea, en Petare, estado Miranda, en perfecta fusión popular, militar y policial, tuvo lugar la jornada de atención social integral, liderada por los órganos del Estado venezolano, informó Luigi Jesús Ramírez Prensa Mpprijp.

En este contexto, los habitantes de estas comunidades fueron beneficiadas a través de los diferentes servicios que ofrecieron entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

De igual manera, durante la jornada se realizó la entrega de medicamentos y ayudas sociales a las personas presentes, ofreciendo así una atención integral, tal como lo ha instruido el capitán Diosdado Cabello, vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz.

Finalmente, los habitantes de la comunidad La línea en Petare, agradecieron la cercanía del Gobierno Bolivariano, que a través de estas acciones, acerca la atención integral en diversos aspectos de la mano de otras instituciones del Estado venezolano.