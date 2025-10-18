Bancos Mercantil y Banesco reconocen fallas en sus plataformas: esto es lo que informan a sus usuarios

18-10-25.-Este viernes 17 de octubre, usuarios de Banesco y Mercantil reportaron dificultades para acceder a sus servicios digitales.Las entidades bancarias confirmaron fallas en sus plataformas móviles y en línea, lo que ha generado retrasos en transacciones y descontento en redes sociales.Aunque ambos bancos mantienen operativas sus redes de cajeros automáticos y puntos de venta, los canales digitales presentan interrupciones desde la noche anterior, según reportes de clientes.Banesco: inconvenientes en BanescoMóvil y alternativas disponiblesBanesco informó que su equipo tecnológico trabaja para resolver una incidencia que afecta el ingreso a BanescoMóvil. Sin embargo, aclaró que los usuarios pueden seguir utilizando el botón “Pago Móvil” dentro de la app, así como realizar transferencias inmediatas desde la banca en línea.La entidad pidió disculpas por los inconvenientes causados y aseguró que espera restablecer el servicio en breve.Mercantil: Banca Móvil y en Línea fuera de servicioPor su parte, Mercantil notificó que presenta una falla que impide el acceso a su Banca Móvil y Banca en Línea. Aunque los puntos de venta y cajeros automáticos funcionan con normalidad, los canales digitales continúan afectados.La institución indicó que trabaja para restituir los servicios lo antes posible y lamentó los inconvenientes generados por la interrupción.Usuarios expresan molestia en redes socialesEn la red social X, varios clientes manifestaron su frustración. “¿Cuándo me reintegrarán el pago móvil fallido de esta mañana? Tampoco recibo respuesta de nadie”, escribió una usuaria.Otro cliente de Mercantil comentó: “Al fin informan. Desde ayer está esa falla. El manejo comunicacional, pésimo. Y ni hablar del ‘genio’ de IT que cambió una página y app que funcionaban excelentes por esta cosa actual que es pésima”.Algunos usuarios señalaron que estas interrupciones se han vuelto frecuentes. “Tengo como 10 años con este banco, nunca me había quejado, pero ya estas fallas se han vuelto recurrentes. Voy a buscar mejores opciones”, expresó otro cliente.También se reportaron comentarios que indican que “todos los bancos tienen problemas con el pago móvil, Banesco, Mercantil desde anoche”.