Estados Unidos: Gobernador de Texas Greg Abbott dice que enviará a la Guardia Nacional a Austin para la manifestación "Sin Reyes"

17 de octubre de 2025.-Los despliegues de Abbott se producen mientras los republicanos, encabezados por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, vilipendian las protestas planificadas a nivel nacional como una reunión de "odio a Estados Unidos", informó Politico.com.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el jueves el despliegue de la Guardia Nacional estatal en Austin antes de la manifestación "No Kings" prevista para este fin de semana en la capital texana.

Esto mientras importantes republicanos de todo el país vilipendian las protestas, calificándolas de vinculadas a Antifa y lideradas por el ala radical del Partido Demócrata.

"La violencia y la destrucción jamás serán toleradas en Texas", declaró Abbott el jueves.

"Hoy, instruí al Departamento de Seguridad Pública de Texas y a la Guardia Nacional de Texas a desplegar a todos los agentes del orden y recursos necesarios para garantizar la seguridad de los residentes de Austin". Además de la Guardia Nacional, Abbott está aumentando el número de Rangers de Texas, policías estatales y personal del Departamento de Seguridad Pública en Austin, quienes, según dijo, contarán con "apoyo aéreo y otros recursos tácticos".

Su anuncio fue duramente criticado por los demócratas. "Enviar soldados armados para reprimir protestas pacíficas es lo que hacen reyes y dictadores, y Greg Abbott acaba de demostrar que es uno de ellos", declaró Gene Wu, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas.

Según los organizadores, el sábado se celebrarán más de 2600 protestas de No Kings en todo el país, incluyendo en el National Mall de Washington y en Austin. Entre los organizadores se encuentran la ACLU, College Democrats of America y el grupo de financiación de campañas Final de Ciudadanos Unidos. La primera ola de protestas de No Kings en junio fue mayoritariamente pacífica y se desarrolló casi sin incidentes.