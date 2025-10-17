Estado venezolano ofrece apoyo integral para el reencuentro familiar de niños migrantes

Caracas, 17 de octubre de 2025.-Este viernes, la Lcda. Aiskel Zurita, gerente de Relaciones Internacionales del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), informó que realizan una evaluación psicológica y social a las familias que regresan a Venezuela con el fin de respaldar su idoneidad ante las autoridades migratorias para obtener la reunificación con sus hijos, informó Prensa Mpprijp.

Durante la transmisión del programa "Vivir sin Violencia, Ayúdame a Ayudarte", conducido por la Dra. Monique Fernández, directora general de la Oficina Nacional para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia (Onaivv), se destacó que, con la información presentada ante las autoridades migratorias, se respalda que son padres aptos para tener a sus hijos.

"Nosotros trabajamos también con la Mesa Nacional de Protección Migratoria de Niños, Niñas y Adolescentes Venezolanos en el Extranjero, en la cual acompañamos a quienes están solos en entidades de atención, que tenemos en todos los países", aseveró.

Asimismo, resaltó el trabajo que realizan con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores al enviar solicitudes a Idenna para poder localizar a las familias. "Nosotros buscamos hasta el cuarto grado de consanguinidad a toda la familia, ya sea de origen o extendida, en los diferentes estados del país".

Igualmente, puntualizó la importancia de estar en articulación con las comunidades para resolver problemas de localización de las familias. "Una vez que se hace esa evaluación, se consigue a la familia, se realiza la evaluación psicosocial y legal, porque hay que demostrar que es la familia de aquel niño que está allá; posteriormente, con el informe que se envía a la Cancillería y a cada una de las autoridades que lo soliciten en materia de infancia, se indica dónde están los niños".

Finalmente, detalló que el Estado venezolano ofrece apoyo para reencontrar a estos niños con sus padres. "Nosotros, a través de Idenna, hacemos el seguimiento para que esa familia se reúna nuevamente con ese niño y, posteriormente, hacemos el seguimiento para que el niño sea reinsertado en el sistema educativo, y le ofrecemos el servicio de atención psicológica".