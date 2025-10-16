Identifican a ciudadanos de Trinidad que se creía que habían muerto en un ataque aéreo estadounidense frente a las costas de Venezuela

Se cree que Rishi Samaroo y Chad "Charpo" Joseph estaban en la lancha que Trump alegaba transportaba drogas a Estados Unidos.

16 de octubre de 2025.-Familiares y vecinos han identificado a dos hombres de Trinidad y Tobago que se cree que se encuentran entre las seis personas fallecidas en un ataque aéreo estadounidense contra un barco que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela, informan Natricia Duncan en Kingston, Kejan Haynes en Puerto España y agencias.

Sin aportar pruebas, Donald Trump declaró el martes que el ataque en aguas internacionales había matado a seis "narcoterroristas" y afirmó que "la inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos" y que estaba "asociado con redes narcoterroristas ilícitas".

La policía de Trinidad indicó que aún estaba confirmando si había trinitarios entre los muertos, pero residentes del pueblo pesquero de Las Cuevas, en la costa norte, informaron a The Guardian que dos lugareños, Chad "Charpo" Joseph y Rishi Samaroo, se encontraban en el barco hundido.

Samaroo fue liberado de prisión en 2021 tras cumplir condena por su participación en el asesinato de un vendedor ambulante en 2009. En declaraciones a medios locales, la madre de Joseph, Lenore Burnley, afirmó que su hijo de 26 años no estaba involucrado en el tráfico de drogas y lamentó que la familia no tuviera un cuerpo para enterrar. "Dejo todo en manos de Dios", afirmó.

Burnley declaró a AFP por teléfono que conocidos de su familia en Venezuela "les dijeron que él estaba en el barco". "Según la ley marítima, si ves un barco, debes detenerlo e interceptarlo, no simplemente volarlo por los aires.

Esa es nuestra ley marítima trinitense y creo que todo pescador y toda persona lo sabe", afirmó. Burnley comentó que su hijo planeaba regresar a Trinidad y Tobago tras pasar tres meses con su familia en Venezuela, a solo 11 km de distancia.

La abuela de Joseph, Christine Clement, también rechazó las acusaciones de trata de personas y calificó el ataque de "maldad". Al menos 27 personas han muerto hasta la fecha en ataques similares frente a las costas de Venezuela, que, según la administración Trump, son necesarios para proteger a Estados Unidos del contrabando de narcóticos procedentes de Venezuela.

El mes pasado, pescadores de Las Cuevas declararon a The Guardian que temían quedar atrapados en el fuego cruzado en medio de la "guerra contra las drogas" de Trump en la región.

En lugar de su ruta habitual, rumbo al oeste, rumbo a Venezuela, los pescadores afirmaron que ahora se dirigen al este, manteniéndose cerca de la costa de Trinidad.

El Washington Post informó el jueves que Estados Unidos había ampliado su misión con helicópteros de la unidad de aviación de operaciones especiales de élite que realizan ejercicios de entrenamiento en la región.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, había expresado previamente su firme apoyo a un ataque estadounidense contra un buque narcotraficante con base en Venezuela, declarando a periodistas locales que no sentía ninguna simpatía por los narcotraficantes y que el ejército estadounidense debería "matar a todos violentamente". Añadió que la misión militar reduciría la violencia en la región y pidió protección divina para el personal estadounidense que participa en la misión. Sin embargo, otros líderes caribeños han descrito la actividad militar estadounidense como una amenaza para la paz y la seguridad en la región.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, dejó claro que su país no tenía interés en albergar instalaciones militares extranjeras, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada confirmara que estaba revisando cuidadosamente una solicitud de Estados Unidos para la "instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado". En respuesta al aumento de la presencia militar estadounidense en la región, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó ejercicios militares a gran escala el miércoles y afirmó que estaba movilizando al ejército, la policía y una milicia civil para defender a su país.