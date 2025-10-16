En Mérida realizaron encuentro de yerbateros y sanadores y mañana se reunirán las burriquitas tradición artística de la nación

Encuentro de burriquitas en el estado Mérida, mañana viernes 17 a las 2pm, Biblioteca Bolivariana Credito: Prensa Alacaldía Libertador de Mérida

Con la intención de reconocer y dar visibilidad a los cultores populares que hacen vida en la ciudad, fortaleciendo su rol protagónico en la cultura popular tradicional y en la intención de investigar y trabajar sobre el tema de la identidad merideña, desde el Instituto Municipal de Cultura de Libertador, se ha hecho una convocatoria para que aquellos agentes locales que mantienen viva la tradición del baile de La Burra y la Burriquita, participen en un proceso de identificación y caracterización cultural.

Así lo dio a conocer Carlos Rodríguez, Director del Inmucu, quien anunció que este proceso se llevará a cabo el viernes 17 a partir de las 2:00 de la tarde en los espacios de la Biblioteca Bolivariana de la ciudad de Mérida.

“Si eres intérprete, portadora o portador de esta tradición, si la has representado en tu comunidad o deseas integrarte como cultor, ¡este espacio es para ti!”, aseguró Rodríguez.

De yerbas y yerbateros

De la misma forma Carlos Rodríguez, manifestó que con el fin de “reconocer, valorar y visibilizar el legado de nuestros sanadores populares, sus conocimientos sobre plantas medicinales, prácticas energéticas y espirituales, que forman parte de nuestra identidad cultural”, se realizó este jueves 16 de octubre, un encuentro con los “curanderos, yerbateros, sanadores y sobanderos populares”.

Todos estos eventos se están realizando en los espacios de la biblioteca Bolivariana.

Finalizó asegurando que esto es parte de la política impulsada por el alcalde Nelson Álvarez para lograr una Mérida más humana con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Arnaldo Sánchez.