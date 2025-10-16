Venezuela: Pescadores temen por sus vidas tras ataques a lanchas por parte del ejercito de Estados Unidos en el Caribe

16 de octubre de 2025.- Wilder Fernández ha capturado cuatro peces de buen tamaño en las turbias aguas de una pequeña bahía al norte del Lago de Maracaibo, Gustavo Ocando Alex Reportando desde Maracaibo, Venezuela para BBC News.

El contenido de su red servirá de cena a su pequeño equipo antes de que salgan a pescar de nuevo por la noche.

Pero esta tarea diaria es un trabajo que últimamente le ha dado miedo. Tras 13 años como pescador, el Sr. Fernández confiesa que ahora teme que su trabajo se vuelva letal.

Teme morir en estas aguas, no a manos de un atacante nocturno —una amenaza que pescadores como él han enfrentado en el pasado—, sino en un ataque de una potencia extranjera. "¡Es una locura!", dice sobre el despliegue de buques de guerra, aviones de combate, un submarino y miles de tropas estadounidenses en aguas al norte de la costa venezolana.

La fuerza estadounidense que patrulla el Caribe es parte de una operación militar contra presuntos "narcoterroristas", que según la Casa Blanca tienen vínculos con el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro.

Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo varios ataques contra lo que denominó "narcolanchas", en los que han muerto al menos 27 personas.

Estados Unidos ha acusado a los fallecidos de tráfico de drogas, pero hasta el momento no ha presentado pruebas. Expertos han sugerido que los ataques podrían ser ilegales según el derecho internacional.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se intensificó aún más el miércoles cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que estaba considerando realizar ataques en territorio venezolano. También confirmó que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.