Venezuela fija posición sobre la transición energética en Encuentro del Grupo sobre Balance Global de Medio Término en Brasilia

Caracas, 14 de octubre de 2025.-En el marco de la conferencia preparatoria de ministros y ministras de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se realiza el 13 y 14 en Brasilia, Venezuela fijó posición sobre la transición energética en un Encuentro del Grupo sobre Balance Global de Medio Término, informó Prensa MinEcosocialismo.



En este sentido, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, especificó ante la plenaria que se trata de la posibilidad de limitar a los países en desarrollo respecto al uso de energía fósil y por eso, advirtió que en el documento que estuvo en esta negociación, contenía algunos artículos que deja espacios abiertos para la interpretación.



“Esto es muy preocupante, siendo el caso del artículo 28, allí deseamos dejar nuevamente constancia en el acta de esta reunión lo siguiente: que nada de lo especificado en el párrafo 28 es el resultado del Primer Balance Global, ni disminuye las obligaciones que se establecen en la Convención y el Acuerdo de París, por lo que no pueden ser reinterpretados, el acuerdo de París especifica claramente que los países desarrollados deben tomar la iniciativa en acciones de mitigación”, dijo.



Destacó que el resultado del Primer Balance Global no puede ser utilizado como base para imponer condicionalidades sobre las políticas nacionales de los países en desarrollo, sobre todo en lo que concierne al acceso a financiamiento, transferencias de tecnología o apoyo en la creación de capacidades.



“Tampoco puede ser la base para la imposición de medidas coercitivas unilaterales o medidas comerciales sobre la base de criterios climáticos que tengan efectos adversos en los países en desarrollo, impidiendo el cumplimiento de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), afirmó.

Recordemos que las NDC son propuestas de las naciones del mundo, como proyectos a ejecutar para mitigar y adaptarse ante el cambio climático. Por esta razón, Venezuela insistió en que aún bajo amenaza bélica imperial, sigue trabajando arduamente en "defensa de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la equidad, las respectivas capacidades, la promoción y defensa de los derechos de la Madre Tierra, la justicia climática, la necesidad de mayor financiamiento para adaptación y la acción climática, así como el derecho al desarrollo de los pueblos en el contexto de la crisis climática capitalista”, finalizó el ministro venezolano.