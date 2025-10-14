Mérida: Insopesca fortalece la atención integral a pescadores del municipio Padre Noguera

A través de la inspectoría de Insopesca en el municipio.

15 de octubre de 2025.-En el marco de las políticas de atención social impulsadas por el Gobierno bolivariano, y con el apoyo del gobernador Arnaldo Sánchez, el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) desarrolló una jornada de atención al ciudadano pescador y productor en el municipio Padre Noguera del estado Mérida, informó Prensa Gobernación de Mérida. MinPesca-Mérida.

El director regional de MinPesca Mérida, Leonardo Pirela, informó que el propósito de estas jornadas es garantizar el acompañamiento institucional, la inclusión y la actualización de los registros del sector pesquero local. "Desde la visita que hicimos al municipio, hemos hecho seguimiento continuo de los procesos organizativos de los pescadores y acuicultores" enfatizó.

"Se incluyó en la data oficial a los pescadores que aún no habían sido incorporados, actualizando los requerimientos médicos permanentes de los beneficiarios, así como la de medicamentos solicitados por los pescadores", explicó Pedro Pablo Molina, vocero del Comité de Atención Integral al Pescador.

Con estas acciones, Insopesca reafirma su compromiso con el bienestar y la protección de los pescadores y acuicultores del país, cumpliendo las orientaciones del ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, e impulsar una gestión humanista y eficiente al servicio del pueblo pescador y acuicultor en el estado Mérida.