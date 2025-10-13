Gaceta oficial 43.216 jueves 18 de septiembre 2025

2025-09-18 Gaceta Oficial 43216

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Acuerdo en condena al ataque perpetrado por la entidad sionista de Israel contra la soberanía del Estado de Qatar.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que designa a Aldemaro Colmenares Pernía, como Representante Regional del Consejo Estadal de Gestión Universitaria del estado Táchira (CEGU), por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Resolución que designa a los ciudadanos Anthony Vladimir Sánchez y Rober Alexander Bautista, respectivamente, como Representantes principal y suplente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACITE LARA

Providencia que designa a Yenitza Pastora López Goyo, como Directora Ejecutiva (E), de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el estado Lara (FUNDACITE LARA).

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa a Dayana Elvira Guillén Ocanto, como Subdirectora en la Dirección de Consultoría Jurídica, adscrita a este Despacho, cargo de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público.

Resolución que designa a Rosa María Díaz de Sandoval, como Subdirectora en la Dirección de Delitos Contra el Patrimonio Público (Encargada), adscrita a la Dirección General Contra la Corrupción, hasta la reincorporación de su titular, el ciudadano Nelson Enrique de Jesús Machado Valera, quien hará uso de sus vacaciones.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Martín Antonio Brito, en la Fiscalía 69 Nacional Antiextorsión y Secuestro y Competencia Plena.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Carlos Eduardo Alcalá España, en la Fiscalía 23 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Reyner Rubén Ramírez Morales, en la Fiscalía 77 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, con sede en la ciudad de Maracaibo.

Resolución que traslada a Joshua Hiram Páez Hidalgo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 69 Nacional Antiextorsión y Secuestro y Competencia Plena.

