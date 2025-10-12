(VIDEO) Inquietud por la economía de los Estados Unidos

Domingo. 12 de octubre de 2025.- La inquietud llega a la economía de EEUU: y tú pagas el despilfarro de los gobiernos y su deudaLa economía estadounidense muestra signos preocupantes de desequilibrio, con un aumento histórico en las búsquedas de bancarrota en Google y una deuda de los hogares que ha escalado a 18,4 billones de dólares, según la Reserva Federal de Nueva York. Aunque los datos oficiales aún no reflejan una crisis sistémica, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles ya supera el 10% y el segmento subprime de préstamos para automóviles está alcanzando niveles no vistos desde 2010. A pesar de ello, el regulador insiste en que el sistema es estable, mientras crecen las críticas por su falta de anticipación y vigilancia, en un escenario que recuerda inquietantemente al previo a la crisis financiera de 2008.Por ahora, los mercados mantienen su calma y las bolsas cotizan en máximos, pero los analistas advierten que una caída abrupta del empleo o el consumo podría convertir esta tensión contenida en un nuevo episodio financiero global. La demanda de oro se dispara como refugio ante el deterioro percibido, mientras aumenta la ansiedad social entre ciudadanos que sienten el golpe del empobrecimiento real frente a un discurso oficial que niega los riesgos. Las alarmas están encendidas, pero la reacción institucional aún parece no estar a la altura del desafío.