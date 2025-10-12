Donald Trump concreta salvavidas económico a Miley de Argentina con $ 20.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el marco del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), celebrada en la sede de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Credito: Chip Somodevilla/Getty Images

12 de octubre de 2025.-El Tesoro de Estados Unidos finalizó un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con Argentina y compró pesos en el mercado abierto el jueves, cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de apuntalar al tambaleante país e impulsando considerablemente el peso y los bonos argentinos en dólares, informó Reuters.

"El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales necesarias para estabilizar los mercados", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las medidas sobre X.

El bono argentino con vencimiento en 2035 subió 4,5 centavos, cotizando a 60,5 centavos por dólar, mientras que el peso cerró en 1.418 por dólar, un 0,8% más en la jornada, tras haber caído un 3% anteriormente.

Las acciones locales (.MERV), abre nueva pestaña, subieron un 5,3% el jueves. El mes pasado tocaron un mínimo de 2025, días antes de la promesa inicial de apoyo de Bessent. Las acciones argentinas que cotizan en las bolsas estadounidenses (.BKAR), abre nueva pestaña, subieron un 13%.

Bessent emitió su declaración al término de cuatro días de reuniones con el ministro de Hacienda argentino, Luis Caputo, en las que también participaron funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que mantiene un programa de préstamos de 20.000 millones de dólares con Argentina. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aplaudió la decisión de EE. UU. en una publicación en X, afirmando que el FMI estaba "plenamente alineado con el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas".

Un portavoz del Tesoro estadounidense se negó a proporcionar más detalles, incluyendo la cantidad de pesos adquiridos y cómo se estructuraría la línea de swap de divisas de 20 000 millones de dólares.

Bessent había prometido previamente (abre una nueva pestaña) apoyo a Argentina con el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, de 221.000 millones de dólares, y su participación mayoritaria en los activos de reserva del FMI, conocidos como Derechos Especiales de Giro.

Posteriormente, en el programa de entrevistas "The Ingraham Angle" de Fox News Channel, Bessent insistió en que la medida no constituía un rescate financiero, afirmando que no se transfirió dinero a Buenos Aires y que el FSE "nunca ha perdido dinero y no va a perder dinero aquí".

Añadió que la asistencia proporcionó beneficios estratégicos para Estados Unidos, incluyendo las promesas del presidente derechista argentino, Javier Milei, de "sacar a China de Argentina" y su disposición a permitir que empresas estadounidenses desarrollen sus recursos de tierras raras y uranio.

Los legisladores demócratas del Senado estadounidense se quejaron de que Trump estaba actuando para proporcionar financiamiento para rescatar a un gobierno extranjero e inversores globales, incluso mientras el gobierno estadounidense se encontraba paralizado.