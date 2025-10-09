INAMEH reporta nubosidad parcial se prevé en buena parte del país

Este jueves en horas de la mañana se prevé nubosidad parcial en buena parte del país; sin embargo, se esperan mantos nubosos asociados a precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, este de Miranda, sur de Aragua, Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, oeste de Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), durante la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la mayor parte del territorio nacional, al ser más intensas en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana con algunas lluvias o lloviznas al este de Miranda. A partir del mediodía, se espera incremento en la nubosidad, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C en la ciudad de Caracas.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.