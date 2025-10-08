Israel y Hamás acuerdan la primera fase del plan de paz para Gaza, que permite la liberación de rehenes y prisioneros

Palestinos viajan en un carro entre los escombros de los edificios mientras el sol se pone sobre Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 4 de marzo de 2025. Credito: Bashar Taleb/AFP vía Getty

... Israel retirará parcialmente sus tropas de Gaza y Hamás liberará a los rehenes restantes.

En resumen: Este avance se produce dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que Gaza quedó prácticamente destruida y más de 67.000 palestinos murieron, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Trump declaró a Axios que probablemente viajará a Israel en los próximos días. "Es un gran día para Israel y para el mundo", declaró.

Lo que dicen: "Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera", escribió Trump en Truth Social.

8 de octubre de 2025.- "La guerra en Gaza ha terminado. Los rehenes serán liberados 72 horas después de que el Gabinete israelí apruebe el acuerdo. Se espera que la liberación ocurra el lunes", dijo un funcionario estadounidense a Axios, Informaron Barak Ravid y Dave Lawler Para Axios.com.

Hamás emitió un comunicado declarando el fin de la guerra y agradeciendo a Trump y a los demás mediadores. "Hacemos un llamado al presidente Trump, a los países garantes del acuerdo y a todas las partes árabes, islámicas e internacionales para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los términos del acuerdo y no permitan que eluda o retrase la implementación de lo acordado".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que este era "un gran día para Israel" y anunció que su gabinete se reuniría el jueves para aprobar "el acuerdo y traer a casa a todos nuestros queridos rehenes".

Noticias clave: Las negociaciones para finalizar el acuerdo se llevaron a cabo en Egipto, con la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner el miércoles por la mañana en representación de Estados Unidos.

También participaron negociadores de Israel y Hamás, así como mediadores de Qatar, Egipto y Turquía.

El acuerdo se basa en el plan de 20 puntos que Trump anunció la semana pasada.

Aún quedan asuntos espinosos por negociar, como el proceso de desarme de Hamás y la futura estructura de gobierno de Gaza. Situación actual: Trump dijo a Fox News que los 20 rehenes israelíes vivos y los 28 muertos "volverán todos", probablemente el lunes.

Israel también acordó liberar a 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes y a 1.700 palestinos detenidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza desde el 7 de octubre.

Israel había suspendido previamente su operación militar para ocupar la ciudad de Gaza y había detenido la mayoría de los ataques aéreos en Gaza a petición de Trump para dar margen a las negociaciones.

Entre líneas: La declaración de Trump fue algo cautelosa, refiriéndose únicamente a esto como un acuerdo sobre la "primera fase".

Las siguientes fases podrían ser igual de difíciles, dadas las complejas cuestiones que implica la retirada de las fuerzas israelíes y el liderazgo de Hamás de Gaza y la creación de una nueva arquitectura política y de seguridad.

La intriga: El miércoles por la noche, el drama se desarrolló en directo por televisión. Mientras Trump se encontraba en medio de un evento en la Casa Blanca, el secretario de Estado, Marco Rubio, le entregó un papel.

Trump leyó la nota y dijo que podría tener que acortar el evento. "Me acaban de decir que estamos cerca de un acuerdo en Oriente Medio y me necesitarán pronto". Una foto capturada por AP mostró que la nota decía que el acuerdo estaba muy cerca y que el presidente necesitaba aprobar una publicación en Truth Social para poder ser el primero en anunciarlo.