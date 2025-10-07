Los agricultores de la Florida luchan porque menos trabajadores migrantes quieren visas H-2A

PLANT CITY, Florida 7 de octubre de 2025 - En Plant City, uno de los centros agrícolas de Florida, las granjas dependen en gran medida de la mano de obra migrante para mantener los campos productivos y evitar que los cultivos se pudran.

El agricultor local Lee Wroten afirma que casi toda su fuerza laboral está compuesta por titulares de visas H-2A, informó Evyn Moon Fox13 Noticias Tampa Bay.

"Casi todos: todos los trabajadores, conductores de tractores, incluso algunos supervisores, son H-2A", dijo. Pero últimamente, Wroten comenta que a otros agricultores les preocupa que menos trabajadores extranjeros estén solicitando trabajo, alegando temor a la aplicación de la ley por parte del ICE.

Ofrecen los trabajos primero a estadounidenses, pero muchos no los quieren. "Sin el programa H-2A, estaríamos en una situación realmente difícil", añadió. "Es un trabajo duro: hace calor, es sudoroso, no es atractivo, y la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer ese tipo de trabajo".

Añadió que sin trabajadores migrantes, "los cultivos se pudren en el campo".

La historia de fondo: Wroten cuenta que algunos de sus empleados fueron detenidos recientemente por agentes del orden, lo que aumentó su inquietud, a pesar de que todos tenían la documentación en regla. "Les asustó un poco", dijo. "Les dije: 'Asegúrense de tener todos sus documentos, usen las direccionales y deténganse en todas las señales de alto'".

Chris Ball, director ejecutivo de másLabor, una de las agencias de reclutamiento de trabajadores agrícolas más grandes del país, declaró a FOX 13 que el miedo es cada vez más común.

"Los trabajadores están nerviosos porque ven artículos en las noticias, gente deportada y más control de Iinmigración", dijo Ball. Ha sido un desafío asegurarles a los trabajadores que vienen aquí legalmente que están seguros.