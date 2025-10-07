Reportaron sismos de baja intensidad en cinco estados de Venezuela

Credito: Archivo

7 de octubre de 2025.- Un total de cinco sismos se produjeron la madrugada de este lunes en los estados Apure, Trujillo, Zulia, Lara y Sucre, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).



Los movimientos telúricos registraron magnitudes que oscilaron entre 2.9 y 3.6 con profundidades de 22,3 km a 35,3 km, por lo que se consideran de baja intensidad, por tanto, no hubo daños o víctimas que lamentar, reseñó boletín de prensa del ente.



El movimiento telúrico registrado en Apure tuvo una magnitud 3.4 con epicentro en El Nula. El sismo de Trujillo fue de 2.9 con epicentro en Isnotú, y el del Zulia fue de 3.1 con epicentro en Bachaquero.



El movimiento ocurrido en Lara fue de 3.5; mientras que en Sucre, fue de 3.6 con epicentros en Carora y Yaguaraparo, respectivamente.