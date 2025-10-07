Presidente Maduro sobre plan de la derecha de atacar embajada de EEUU: "Estamos tras la búsqueda y captura de los responsables"

Este lunes 6 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su Gobierno garantiza la seguridad de la Embajada de EEUU que se encuentra en el país, ante los planes de la derecha extremista de realizar un atentado en esta sede diplomática.



En el programa Maduro+, el jefe de Estado informó con respecto a la situación que se reforzó toda la seguridad alrededor de la Embajada. "Puedo decir que en la tarde de hoy (lunes) Jorge Rodríguez informó al gobierno de Estados Unidos sobre los responsables de la preparación de este ataque terrorista… que fue avalado por una persona que ya se sabrá", dijo.



El mandatario venezolano explicó "le ordené al compañero Jorge Rodríguez que se comunicara por todas las vías con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo de manera inmediata, la reacción de las personas que se comunicaron con Jorge Rodríguez fue positiva, se tomaron todas las medidas, el ministro Diosdado Cabello inmediatamente mandó a los comisarios de la policía venezolana".



Igualmente, adelantó que su Gobierno está tras "la búsqueda y captura de los personajes que están en territorio venezolano".



El jefe de Estado señaló que se trata de "una operación típica de falsa bandera, de provocación, para armar el escándalo, utilizar el poder comunicacional y culpar al Gobierno Bolivariano".



Asimismo, ofreció algunos detalles de cómo recibieron la información de este nuevo plan de la extrema derecha para desestabilizar el país: «Hubo dos fuentes, una fuente de carácter nacional y una fuente de carácter internacional, que se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo terrorista, extremista, local, colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que es una embajada que, a pesar de todas las diferencias que hemos tenido con los gobiernos de Estados Unidos, es protegida y preservada como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno».



El primer mandatario venezolano comentó «hasta ahí puedo informar, porque la noticia está en pleno desarrollo, pero ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado».