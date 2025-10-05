Autopista Gran Cacique Guaicaipuro cerrará parcialmente por 15 días

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Web

05-10-25.-El Ministerio venezolano de Transporte informó el jueves sobre el cierre parcial de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en concreto, desde el tramo Plaza Venezuela hasta la entrada de Ruiz Pineda, en ambos sentidos, por labores de mantenimiento.

La cartera dijo en sus redes sociales que las labores de rehabilitación durarán 15 días, luego de que comenzaran el 2 de octubre y culminen el próximo 16. En ese lapso, las autoridades tienen previsto colocar 10.000 toneladas de asfalto.

El Ministerio precisó que los trabajos de mantenimiento se realizarán en el horario comprendido entre las 8:00 p. m. y 5:00 a. m.

La institución pública solicitó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias ante las labores que realizarán los trabajadores, en garantía de su bienestar y seguridad.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 910 veces.

La fuente original de este documento es:
Sumarium (https://sumarium.info/2025/10/03/autopista-gran-cacique-guaicaipuro-cerrara-parcialmente-por-15-dias/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Actualidad