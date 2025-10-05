Gaceta Oficial 43.209 martes 09 de septiembre 2025

2025-09-09 Gaceta Oficial 43209

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Jessiel Orlando Gascón Rendón, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Bolívar, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución que designa a Karen Angélica Hernández Figueroa, como Directora General del Territorio Comunal Indígena de los Valles, Sabanas y Tepuyes, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Sthefany Marina Arroyo Pérez, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Barquisimeto.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Marjorie Eliana Peña Dávila, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Florisol Contreras de Roa, en la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, con sede en San Cristóbal.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Iván Carmelo Hernández Di Matteo, en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rosmary Alexandra Colmenárez Goyo, en la Fiscalía Vigésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en la ciudad de Quíbor.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Mireya Yasmina Orta Cegarra, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en El Vigía.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Carla Julibeth Pereira Camacho, en la Fiscalía 21 Nacional Plena.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Heranny Jusseth Pérez Silva, en la Fiscalía Centésima Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Carola Dayana Charaima Montilla, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Los Teques.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Edison Jesús Martínez Cardozo, en la Fiscalía Cuadragésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LOS SALIAS

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a Gabriela Pardo Addivinola.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a María Antonieta Quintero Salcedo.

