Conservadores en el Reino Unido quieren crear un "grupo de deportaciones" inspirado en el del régimen de Donald Trump

4 de octubre de 2025.-Los conservadores se comprometerán a crear un nuevo grupo de trabajo sobre inmigración inspirado en la controvertida agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Donald Trump, según ha sabido El Guardian.



Se espera que la líder del partido, Kemi Badenoch, anuncie la política el domingo, mientras los conservadores se dirigen a su conferencia anual tras un año de índices de audiencia históricamente bajos. El propuesto "grupo de deportaciones" tendrá la tarea de deportar a 150.000 personas al año para combatir la inmigración ilegal.



Badenoch afirmará que el grupo de trabajo recibirá 1.600 millones de libras y "amplios poderes nuevos" si los conservadores ganan las próximas elecciones. Esto incluiría la capacidad de utilizar tecnología de reconocimiento facial sin previo aviso para ayudar a identificar a las personas que cumplen los requisitos para ser expulsadas del Reino Unido.



Según los planes, se espera que el grupo de trabajo colabore estrechamente con la policía. Se espera que los agentes realicen controles de inmigración a todas las personas que detengan o arresten, añadirá Badenoch.



Badenoch afirmará que el modelo de ICE ha demostrado ser un "enfoque exitoso" para expulsar a migrantes que han entrado ilegalmente en Estados Unidos. ICE expulsó a casi 200.000 personas en los primeros siete meses de la segunda presidencia de Trump, según informaron medios estadounidenses. Sin embargo, también ha enfrentado críticas generalizadas, tanto por arrestar a migrantes legales como por presuntamente perseguir a personas por su raza.



Se espera que la inmigración sea un tema clave en la conferencia conservadora de este año, que comienza el domingo. Se entiende que el grupo de expulsores es una piedra angular de un nuevo "plan de fronteras", que Badenoch anunciará a los delegados en Manchester.

