Le niegan el acceso al baño a la secretaria Kristi Noem en edificio público en Chicago mientras arrestaba a inmigrantes

3 de octubre de 2025.- Noem y un grupo de agentes del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encontraban en el área de Chicago el viernes realizando operativos migratorios, informó El Correo Diario.co.uk.

La secretaria y su equipo fueron filmados realizando arrestos en el estacionamiento de un Walmart cuando manifestantes de izquierda intentaron intervenir, según muestra un video publicado por el comentarista conservador Benny Johnson.

Johnson fue visto con un chaleco antibalas verde que decía "Patrulla Fronteriza" y "Agente Federal", a pesar de no ser funcionario del gobierno.

Después de que los migrantes y algunos manifestantes fueran arrestados, Noem y su equipo intentaron ingresar al Edificio Municipal Broadview, en un suburbio de Chicago.

Desafortunadamente para la secretaria de 53 años y sus oficiales, quienes necesitaban usar los baños del edificio público, los empleados bloquearon las puertas y le negaron la entrada.

"¿Podemos usar sus baños?", le pregunta un funcionario a un hombre que mantenía las puertas cerradas en el edificio del ayuntamiento.

«No, no pueden», les responde a la secretaria y a su grupo. El guardia les pide entonces que no se amontonen en la puerta, diciéndoles que se vayan.

"¿No podemos?", pregunta Noem, atónita por la negativa del hombre. "De acuerdo. Gracias. Interesante", dice con franqueza antes de darse la vuelta y marcharse.

"Veníamos a hacer unas operaciones para recoger a unos tipos con antecedentes penales y la policía municipal ni siquiera nos dejó usar el baño", le contó a Johnson.

Más tarde, recurrió a las redes sociales para explicar la situación.

"A mi equipo y a mí nos bloquearon el acceso al Edificio Municipal de la Villa de Broadview, en Illinois. Estábamos parando para ir al baño. Es un edificio público. La Villa de Broadview recibe al menos un millón de dólares en fondos federales al año".

Aprovechó el encuentro para criticar duramente al gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker.

El gobernador también recurrió a las redes sociales para responder con dureza a la secretaria.

«Los agentes federales que reportan a la Secretaria Noem han pasado semanas secuestrando familias, intimidando a residentes respetuosos de la ley, violando el debido proceso e incluso deteniendo a ciudadanos estadounidenses», publicó Pritzker en X el viernes por la mañana. «No se enfocan en los criminales violentos y, en cambio, siembran el pánico en nuestras comunidades».

«La Secretaria Noem ya no debería poder entrar al estado de Illinois sin ningún tipo de rendición de cuentas pública», continuó. «Illinois no es una oportunidad para fotos ni una zona de guerra; es un estado soberano donde nuestra gente merece derechos, respeto y respuestas».