Jóvenes venezolanos participan en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología en Irán

Seis jóvenes venezolanos participan en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología, que se lleva a cabo en la República Islámica de Irán, la delegación venezolana del Programa Nacional Semilleros Científicos dio inicio a su participación en la Olimpiada Internacional de Nanotecnología.

Esta Olimpiada se promueve vocaciones tempranas para resolver problemas ambientales globales, así como la cooperación académica entre estudiantes de diferentes países.

Este evento tecnológico, reúne a estudiantes de secundaria de todo el mundo quienes demostrarán sus conocimientos y creatividad en esta disciplina con propuestas aplicadas a problemas ambientales.

Irán es el país sede de la Secretaría Permanente de la Olimpiada en Teherán y cuenta con el apoyo de la Delegación Internacional de Nanotecnología y diversas instituciones científicas internacionales.

La delegación está conformada por Paola Alejandra Planas Hernández, de 19 años, nativa del estado Miranda; Juan José Martínez Barreto de 17 años (Lara); Isis Camacho Esteves (17 años) de la ciudad de Caracas; Samuel José Galbán Franco de 16 años, oriundo del estado Zulia; Caridad Guerrero Arbeláez con 17 años (Miranda) y Luis José Bermúdez Parra de 16 años, también de Caracas.

La prueba consta de dos fases. La primera se realizará en línea y representa el 70 % de la puntuación; en esta etapa los jóvenes deberán responder 20 preguntas de opción múltiple sobre nanotecnología y sus aplicaciones ambientales.

Siguiendo así a la segunda fase, la cual consiste en la presentación de una propuesta o solución innovadora en nanotecnología aplicada al ambiente. La propuesta se presenta en un video corto que otorgará 30 % de la evaluación.

Por su parte, Paola Planas participante de la Olimpiada explicó que como equipo tuvieron una preparación extensa que les ha permitido ser muy unidos, "Me siento muy orgullosa, ya que es una carrera que he querido estudiar desde quinto año; actualmente, no solo tengo la carrera en la Universidad Nacional de las Ciencias, también estoy participando en la olimpiada; me parece un paso en la innovación de Venezuela", señaló.

La Olimpiada Internacional de Nanotecnología promueve el interés científico y la innovación en los jóvenes del mundo, fomentando herramientas para resolver problemas ambientales globales, así como la cooperación académica entre estudiantes de diferentes países.