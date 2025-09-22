Estados Unidos: Secretario del Tesoro Scott Bessent ofrece salvavidas financiero a Argentina mientras Javier Milei busca mas Dólares

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sale de la Casa Rosada en Buenos Aires el 14 de abril. Credito: Luis Robayo/AFP/Getty Images

+ Estados Unidos listo para apoyar a Argentina con medidas "importantes y contundentes", afirma el secretario del Tesoro.

+ Bessent afirma que la compra de pesos argentinos y deuda en dólares por parte de Estados Unidos está entre las opciones.

+ Los mercados se recuperan ante la promesa de apoyo.

+ El gobierno de Milei se vio sacudido recientemente por las elecciones locales y el escándalo.

+ Trump y Bessent se reunirán con Milei en Nueva York el martes.

WASHINGTON, 22 de septiembre de 2025 - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones" estaban sobre la mesa para estabilizar a Argentina, incluyendo líneas de swap y compras directas de divisas, al tiempo que subrayó la confianza del presidente Donald Trump en el presidente argentino Javier Milei y su equipo económico, informaron Andrea Shalal, David Lawder y Susan Heavey para Reuters.

Bessent declaró a la prensa que cualquier acción estadounidense sería "importante y contundente", pero aclaró que no se tomarían medidas hasta después de que él y Trump se reunieran con Milei en Nueva York el martes, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al preguntársele si Washington podría actuar inmediatamente después, Bessent respondió: "Veremos cómo están los mercados y cuál es el nivel de salidas de capitales —o quizás las salidas se conviertan en entradas—, pero nadie debe dudar de la determinación de esta administración, ni de la mía".

Bessent se negó a dar detalles sobre las medidas específicas que podría tomar Estados Unidos, pero afirmó: "Puedo asegurarles que serán importantes y contundentes".

Los activos financieros argentinos se recuperaron el lunes tras la noticia, con las acciones que cotizan en Estados Unidos subiendo más del 10% y el peso fortaleciéndose, tras fuertes caídas en las últimas semanas, que incluyeron una caída de los bonos internacionales de más del 20% en el año hasta el viernes.