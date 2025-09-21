Con el apoyo de Estados Unidos, Benjamin Netanyahu promete responder a los países que reconocen al Estado de Palestino

21 de septiembre de 2025.-En la reunión semanal del gobierno celebrada el domingo, Netanyahu afirmó que Israel luchará en la ONU y otros foros internacionales contra la propaganda difamatoria dirigida contra nosotros, así como contra los llamamientos a la creación de un Estado palestino que, según él, "pondrán en peligro nuestra existencia y constituirán un absurdo premio al terrorismo", informó CNN.com.

Prometió que la comunidad internacional "nos escuchará sobre este asunto en los próximos días", en una posible referencia a las discusiones internas sobre la anexión de Cisjordania ocupada.

Netanyahu no ha dicho públicamente qué piensa hacer, pero en una declaración en video el domingo por la noche afirmó que la respuesta de Israel se produciría tras su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana.

Sin el respaldo de Trump, Netanyahu tiene pocas opciones sobre la respuesta de Israel. Pero con ese respaldo —que Netanyahu claramente indica tener—, el líder israelí siente que puede hacer prácticamente cualquier cosa, amparado por la protección diplomática estadounidense. El primer ministro israelí insinuó parte de lo que ocurriría.

Dijo que Israel ha duplicado los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, que se consideran ilegales según el derecho internacional, "y continuaremos por este camino".

Durante semanas, Israel acusó a los países occidentales de reconocer un Estado palestino únicamente por razones de política interna, insistiendo en que esta medida simbólica no cambiaría la realidad sobre el terreno.

Pero ahora que ha llegado el momento, Israel arremete contra la situación.

Los aliados de extrema derecha de Netanyahu lo presionan para que vaya tan lejos como pueda, exigiendo que Israel se anexe toda Cisjordania o grandes extensiones de ella. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que la "única respuesta" es la anexión de toda Cisjordania y "eliminar de la agenda de una vez por todas la absurda idea de un Estado palestino".

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirmó que propondría aplicar la soberanía en la próxima reunión de gobierno y llamó a desmantelar la Autoridad Palestina.