Vicepresidenta Delcy Rodríguez en CFG: 53 % del IVA ha sido dirigido a financiar proyectos populares

Durante su participación, en la apertura del Consejo Federal de Gobierno (CFG), la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el 53 % del IVA ha sido dirigido al financiamiento de las consultas de proyectos populares.

La vicepresidenta ejecutiva también presidirá la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y resaltó que los recursos ya han sido distribuidos a los gobiernos regionales y municipales. "Es la conexión directa entre el ejercicio gubernamental y de gestión con las necesidades del pueblo.

Esto, además de los recursos que ya han sido distribuidos tanto a las gobernaciones, como a las alcaldías, en lo que ha sido el ejercicio del Consejo Federal de Gobierno para el año 2025", expresó Rodríguez en la reunión realizada en la plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores.