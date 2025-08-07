Vicepresidenta Delcy Rodríguez en CFG: 53 % del IVA ha sido dirigido a financiar proyectos populares

Durante su participación, en la apertura del Consejo Federal de Gobierno (CFG), la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que el 53 % del IVA ha sido dirigido al financiamiento de las consultas de proyectos populares.
La vicepresidenta ejecutiva también presidirá la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno y resaltó que los recursos ya han sido distribuidos a los gobiernos regionales y municipales. "Es la conexión directa entre el ejercicio gubernamental y de gestión con las necesidades del pueblo.
Esto, además de los recursos que ya han sido distribuidos tanto a las gobernaciones, como a las alcaldías, en lo que ha sido el ejercicio del Consejo Federal de Gobierno para el año 2025", expresó Rodríguez en la reunión realizada en la plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores.
Al respecto, informó al presidente de la República que el CFG ya ha realizado tres entregas de recursos para cubrir las áreas de vialidad, agua, alumbrado, hábitat, entre otros.
La vicepresidenta instó a alcaldes y concejales a integrarse con la plataforma tecnológica del 1×10 de Buen Gobierno.
"Creo que un aspecto muy importante a resaltar es que además de la articulación necesaria que debe haber entre las distintas instancias gubernamentales, pueda darse una conexión con la plataforma tecnológica del 1×10 del Buen Gobierno", dijo.
Al mismo tiempo, manifestó que la plataforma tecnológica ha permitido que aquellos que tengan responsabilidades con el pueblo "tengan una conexión inmediata".
Rodríguez también destacó que "gracias a las consultas populares tenemos una mejor visión de las necesidades reales en las comunidades", y aseveró que "este nuevo escenario ha permitido la consolidación del Poder Popular".