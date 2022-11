Asamblea Nacional propone reformular siete leyes del Poder Popular

Credito: AVN

16 de noviembre de 2022.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, enfatizó que el Poder Legislativo propuso siete leyes fundamentales del Poder Popular, para su debate y reformación.



Esto, tras un debate entre una Comisión Especial de la AN - creada para evaluar las leyes del Poder Popular - y el ministro de las Comunas, Jorge Arreaza.



"Nos dimos la tarea de trabajar con el Ministerio de las Comunas y hemos identificamos siete leyes que son las medulares y que se pueden trabajar de inmediato para ir a las consultas", expresó Rodríguez durante una jornada de trabajo, encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.



En sentido, detalló que serían tres leyes, las cuales están enfocadas en la construcción del Poder Comunal.



Estas leyes serían la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica de las Comunas.



Las otras cuatro leyes están enfocadas en el área económica. Estas serían la Ley del Sistema de Economía Popular, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social y la Ley de Contrataciones Públicas.



Estas últimas, indicó Rodríguez, se trabajarían para adaptarlas a "los nuevos tiempos de la economía venezolana, diversificada, que procura la autogestión en materia económica".



Al respecto, aseveró que con estas siete leyes, se podrá arrancar en los más de 49.000 consejos comunales y movimientos populares, para el debate.



De igual forma, se propuso incorporar en este proceso a los diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, con el fin del que "el poder constituido respete estos procesos".



Por otra parte, indicó que Asamblea Nacional trabajará para sistematizar y simplificar los trámites, para así adaptar a los nuevos tiempos las leyes del Poder Popular.



"Muchas veces el Consejo comunal pierde tiempo de ir en oficina a la alcaldía, que precisamente, se puede hacer más efectivo, por la vía de esta reforma", puntualizó el presidente de la AN.



Aseveró que la AN está preparada para consolidar estas reformas antes de finalizar el 2022.



Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas, Blanca Eekhout, señaló que se instalaron mesas de trabajo para coordinar el despliegue para las consultas, así como para debatir diferentes textos legales, debido a que muchas fueron creadas en sistemas y momentos diferentes.



"Queremos garantizar que haya armonización de tiempos, categorías. Las leyes fueron hechas en sistemas distintos y necesitamos que sea un sistema de leyes, porque todavía tenemos contradicciones", señaló al tiempo que indicó que se hará uso de las plataformas digitales, para que todos los movimientos puedan incluir sus propuestas.



Con respecto a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, detalló que la reforma ya está lista y preparada para su primera discusión en el Parlamento.



Estas acciones responden a una instrucción del jefe de Estado venezolano - a finales de octubre - quien instruyó revisar todas las leyes de la República, enfocadas al Poder Popular

