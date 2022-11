¨Crisis socioeconómico venezolana acabó con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales¨

15 de noviembre de 2022,.

La crisis socio económica venezolana ha llevado a la pérdida de los derechos económicos y sociales de los trabajadores venezolanos de los cuales poco se habla en el país.

Así se desprende del análisis sobre la crisis económica venezolana realizado por el economista Manuel Sutherland y que forma parte del informe de Provea, denominado "Hiperinflación y ausencia de dinero".

"Se trata de una crisis que ha llevado a la perdida de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), de la seguridad social, la violación de los derechos sindicales y el secuestro del dinero necesarios para asegurar las actividades que satisfacen nuestras necesidades biológicas, que no han sido trabajados con la atención que merece".

En entrevista exclusiva para El Universal el economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Manuel Sutherland señaló:

"Yo ubicó la crisis en el sentido de la explosión del hiper - rentismo petrolero con características de saqueo, de falta de inversión, de corrupción de peculado de dolo, con la que se administró la industria petrolera nacional".

Sutherland afirmó que la crisis económica es muy anterior a las sanciones, las primeras sanciones arrancan en agosto de 2017 y la caída de la economía se empieza a dar a finales de 2013.

Señaló que esas sanciones impedían a Venezuela la reestructuración de la deuda y llevaron a la consolidación del default que ya venía caminando, es decir, la incapacidad de Venezuela de poder pagar sus acreencias lo que hacía que básicamente se ahorrara una plata en el servicio de deuda fundamentalmente y ya consolida los cerrados que estaban los mercados en esa época ya que el riesgo país era altísimo y no había nadie que tuviera confianza en los bonos de Venezuela.

Efecto de las sanciones petroleras

El economista destacó que "A finales del 2018 empezaron las sanciones sectoriales que dificultaron la economía y en 2019 arrancan las sanciones más poderosas que son las sanciones petroleras, la especie de embargo a Citgo en 2019 y todas las dificultades que eso trajo y la prohibición práctica de comercializar y vender petróleo que empeoro mucho una situación que ya era muy mala".

Las sanciones empeoraron la situación petrolera, obligando al país a triangular y a vender con descuentos y exacerban los efectos de la destrucción continua de Pdvsa.

A juicio de Sutherland la destrucción de Pdvsa se da por tres razones: La corrupción y el dolo, el contrabando, el regalar la gasolina y el gas doméstico, haber convertido a Pdvsa en una empresa que regala sus productos y la tercera la sobrevaluación del tipo de cambio que hacía que la empresa recibiese 100 mil millones de dólares, pero necesitaba préstamos en bolívares para pagar la nómina.

Ese desastre económico destrozó la empresa y en 2019 las sanciones lo que hicieron fue empeorar las consecuencias de los factores que hundieron a la industria, que es el corazón de la economía representando más del 90% de las exportaciones en años buenos.

Escasez de medios de pago

Para el especialista las políticas contractivas del gobierno son las responsables de la escasez de dinero, la escasez de medios de pago y la imposibilidad de tener el adecuado suministro de liquidez en la economía.

Dichas políticas han destruido el crédito, el financiamiento que son las palancas que permiten dar fluidez al comercio y a la producción que se requiere y lamentablemente el gobierno insiste en impedir a los ciudadanos el acceso a créditos, a posibilidades de comprar casas, vehículos, bienes esenciales que en cualquier parte del mundo se comprarían a crédito, aquí exigen tener el dinero de contado.

Medidas para garantizar los DESC

Según Sutherland las medidas que garantizan los derechos económicos sociales y culturales, DESC, son en primer lugar que el estado suelte las trabas de su aparataje.

Segundo la estabilidad política, es necesario que en Venezuela haya un cambio político, una democracia donde todos los partidos de oposición tengan posibilidad de expresar su opinión.

Tercero, garantizar la libertad de expresión, la libertad de los presos políticos y la libertad de elegir.

Cuarto, se debe garantizar la libertad para auscultar en los números que reflejan el comportamiento de la economía que en la actualidad están censurados y gran parte de las estadísticas es desconocida. Un país no puede desarrollarse si no hay información estadística plena y si no hay libre acceso a esos números.

Quinto, para garantizar el desarrollo sostenible hay que entender la simbiosis del ser humano con el planeta por eso "Yo creo que proyectos ecocidas como el arco minero del Orinoco tienen que cerrase completamente", tiene que prohibirse la minería en esa zona tan frágil.

Sexto, es la necesaria apertura financiera que depende fundamentalmente de la apertura política del cambio político, para abrir a inversiones de venezolanos y de extranjeros que puedan colocar sus capitales acá y dinamizar la economía.

El último punto es la venta de petróleo a futuro, "Venezuela tiene mucho petróleo, tiene buenas cantidades de petróleo liviano, pesado convencional, que podría "venderse a futuro" en el mercado mundial al igual que el gas, y con ese dinero hacer inversiones en los campos, en la infraestructura hídrica y eléctrica que permitan crear las condiciones para incrementar la producción y la productividad.