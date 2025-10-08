Venezuela obtiene oro, plata y bronce en la Olimpiada de Nanotecnología

Ganadores de la Olimpíada Internacional de Nanotecnología

8 de octubre de 2025.- El ministro del poder popular para la Educación, Héctor Rodríguez , informó que Venezuela tuvo una destacada participación al obtener medallas de oro, plata y bronce en la Olimpíada Internacional de Nanotecnología.



A través de su cuenta Telegram, el titular de la cartera de Educación dijo que los galardonados fueron los estudiantes Juan José Martínez Barreto (Oro); Caridad Guerrero y Samuel Galbán (Plata); así como los jóvenes talentos Luis Bermúdez, Isis Camacho y Paola Planas (Bronce).



Con inmenso orgullo celebro el triunfo de nuestros Semilleros Científicos en la primera Olimpiada Internacional de Nanotecnología para Bachillerato (INOHS 2025). Nuestra generación de relevo demuestra, una vez más, su extraordinario talento.



Este evento fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán, con la participación de distinguidos jueces. En esta etapa, los mejores participantes fueron evaluados en función de sus capacidades científicas y proyectos innovadores.



Agradezco profundamente a estudiantes, familias, entrenadores y equipo organizador por su dedicación, dijo finalmente el ministro.