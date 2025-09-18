Pagar con el celular ya es posible entre personas y comercios

18 de septiembre de 2025.- Ahora pagar es tan fácil como acercar tu celular. Suiche 7B lanza oficialmente el servicio de Pago Móvil NFC S7B, una innovación que transforma la manera en que los venezolanos realizan sus transacciones digitales. Esta nueva funcionalidad ya está disponible en los aplicativos del Banco de Venezuela, BNC, Bancaribe y Bancamiga, marcando un hito en la evolución del sistema financiero nacional.



«Nos llena de satisfacción y orgullo ver la integración de la tecnología NFC S7B® en los servicios de Pago Móvil de estos cuatro bancos. Es más que una noticia: es una muestra tangible de que el futuro del pago móvil ya está aquí», expresó Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de Suiche 7B.



De la digitación al pago sin contacto



La trayectoria de Suiche 7B en innovación ha sido clara: primero fue la digitalización manual, luego el escaneo de códigos QR, y ahora llega la era del pago por proximidad. Con la tecnología NFC (Near Field Communication), los usuarios pueden realizar pagos simplemente acercando su celular al dispositivo del receptor.

¿Cómo funciona?



1. Ingresa a la aplicación de tu banco.



2. Selecciona la opción “Pago Móvil NFC S7B”.



3. Acerca de tu celular al del receptor.



4. Introduzca el monto y confirme.



5. ¡Listo! La operación se completa al instante.



Este sistema está disponible para transacciones entre personas (P2P) y entre personas y comercios (P2C). En una próxima fase, se habilitará para cobros de comercios a personas (C2P), ampliando aún más su alcance.

Tecnología que se adapta a la cotidianidad



La presidenta de Suiche 7B destacó cómo el QR ha sido adoptado en diversos contextos: desde supermercados y farmacias hasta mototaxis, donde los conductores imprimen sus códigos en cascos y chaquetas. Ahora, con NFC, la experiencia será aún más rápida y eficiente.



«Imagínese a un conductor de transporte público recibiendo el pasaje directamente en su celular a través del NFC. Es una solución que responde a la necesidad de inmediatez en los pagos cotidianos», ejemplificó Suárez.



Además, cada transacción realizada con NFC S7B® va acompañada de un sonido distintivo que confirma la operación, mejorando la experiencia del usuario y brindando mayor seguridad.

Un paso firme hacia la economía digital



Suiche 7B no solo proporciona tecnología, sino también inteligencia de datos. Las entidades bancarias podrán identificar si el pago fue realizado por digitalización, QR o NFC, lo que les permitirá conocer mejor las preferencias de sus clientes y orientar futuras innovaciones.



«Estamos trabajando con otras entidades bancarias que pronto se sumarán. La integración es rápida, no toma más de dos semanas. Así que muy pronto, más venezolanos podrán disfrutar de esta nueva forma de pago móvil», concluyó Suárez.



Con NFC S7B®, Suiche 7B reafirma su papel como motor de modernización en el sistema de pagos del país, impulsando una economía más conectada, ágil y segura.

