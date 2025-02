Apple cierra filas con Trump y renombra el Golfo de México como Golfo de América

Captura de pantalla de Apple Maps Credito: Web

13-02-25.-La compañía Apple ha cambiado en sus dispositivos en Estados Unidos el nombre del Golfo de México para llamarlo en adelante Golfo de América, un cambio que se produjo en las últimas horas y que es visible en los iPhones y los demás dispositivos electrónicos de la marca.



Con ello, Apple se suma a la decisión tomada previamente por Google Maps el pasado lunes, cuando hizo el cambio en aplicación de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 21 de enero.



Apple y Google



Sin embargo, tanto los mapas de Google como los de Apple aplicaron el cambio solo en los aparatos que se usen en territorio estadounidense, ya que en el resto del mundo aparecen las dos denominaciones de la siguiente manera: «Golfo de México (Golfo de América)».



Del mismo modo, el mapa que utilizan los dispositivosde Microsoft se han acogido a la nueva denominación, también en el territorio estadounidense.



La decisión de Trump ha dejado ya alguna 'víctima colateral': el martes, la Casa Blanca vetó a la agencia Associated Press en el acceso al Despacho Oval por no respetar la orden ejecutiva y seguir utilizando la denominación universalmente usada de Golfo de México.



«Como agencia de noticias global que distribuye información en todo el mundo, AP debe garantizar que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias», señaló ayer la agencia.



Este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, justificó la medida contra la agencia AP en su comparecencia diaria:



«Es un hecho que el cuerpo de agua de la costa de Luisiana se llama Golfo de América y no entiendo por qué algunos medios de comunicación no quieren llamarla así (pero) las cosas son como son», dijo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 303 veces.

La fuente original de este documento es:

ElDebate (https://www.eldebate.com/tecnologia/20250213/apple-cierra-filas-trump-renombra-golfo-mexico-como-golfo-america_269890.html)