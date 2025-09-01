(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Es un Genocidio histórico (1948), que hoy es acelerado sostiene Lina Meruane

1 de septiembre de 2025.- La Asociación CANAÁN en su Canal YouTube:PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA, tiene como invitada aLina Meruane, ella es dra. en literatura y escritora, chilena-palestina.Ella enfatiza que el actual Genocidio en Gaza-Palestina, es histórico, viene desde que se impuso desde Europa esa entidad colonial en Palestina en 1948, pero que actualmente es visible y es acelerado y luego van por Cisjordania.Es un Genocidio que en prioridad apunta a la niños para impedir la continuidad del pueblo nativo Palestino.Existe una crisis intelectual cuando se trata de Palestina y esto es debido a que existe mucho miedo. El sionismo tiene mucho control en estos sectores también.Nota.Les recordamos que es de valiosa importancia suscribirse al canal YouTube:PALESTINA 11MIL AÑOS DE HISTORIA