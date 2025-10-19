Petro dice que colombiano sobreviviente de ataque de EEUU a submarino ya se encuentra en el país

Credito: Caracol

19-10-25.-El presidente Gustavo Petro anunció que el colombiano que sobrevivió al ataque de Estados Unidos a un submarino que se movilizaba en el mar Caribe, cerca de Venezuela, ya se encuentra en el país.



El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado 18 de octubre la repatriación a Colombia y Ecuador de dos supervivientes del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo contra un submarino que presuntamente transportaba drogas en el mar Caribe.



"Dos de los terroristas murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas sobrevivientes serán devueltos a sus países de origen", explicó Trump en la red social Truth Social.



"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico", dijo el presidente estadounidense, añadió que la embarcación estaba cargada con fentanilo y otras drogas.



“Nos alegra que esté vivo”



Tras el anuncio de Trump, el mandatario Petro informó, a través de X, que el presunto narcotraficante sobreviviente ya estaba de nuevo en Colombia.



“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, escribió.



Horas antes, Petro compartió por el mismo medio un comunicado de algunos representantes de la Cámara de Estados Unidos, que le solicitan a Trump “que proporcione evidencia de sus justificaciones utilizadas en varios ataques militares letales recientes de Estados Unidos en el Mar Caribe”.



“Le solicitamos que proporcione de inmediato una lista de todas las organizaciones terroristas designadas al Congreso, junto con los criterios de determinación asociados o las metodologías utilizadas”, añadieron.



De acuerdo con Petro, esta carta muestra que “cada vez en el congreso de los EEUU se hacen más preguntas sobre la legitimidad del lanzamiento de misiles sobre lanchas en el Caribe”.



El gobierno estadounidense no ha revelado desde dónde partió el submarino ni cuáles eran las nacionalidades de los tripulantes que fallecieron. Tampoco ha dado detalles sobre los otros presuntos criminales muertos en sus operativos.



Se trata de las dos primeras detenciones realizadas por Estados Unidos durante el actual "conflicto armado" que mantiene contra el narcotráfico.



Los ataques de EE. UU. en el Caribe



La Marina estadounidense ha matado a por lo menos a 27 presuntos narcos en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.



Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque no ha proporcionado pruebas de que los muertos fueran narcotraficantes.



Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.



El gobierno estadounidense asegura que Nicolás Maduro es el líder de una supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, y Trump señaló esta semana que contempla ataques terrestres en ese país, donde autorizó acciones encubiertas de la CIA.



Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.



Los semisumergibles construidos en astilleros clandestinos en la selva han sido utilizados durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, particularmente Colombia, hacia Centroamérica o México, generalmente a través del océano Pacífico.

