18 de octubre de 2025.-En un acto cargado de simbolismo histórico y cultural, fue reinaugurado este 18 octubre el Parque Simón Bolívar en el Monte Sacro de Roma, en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades venezolanas y del presidente de la localidad, Paolo Emilio Marchionne, Prensa Mpprijp.



El acto se realizó en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y conmemoró los 220 años del juramento del Libertador Simón Bolívar en ese mismo lugar, donde prometió consagrar su vida a la lucha por la independencia de América del yugo español.



La renovación del parque es el resultado de la cooperación entre ambas naciones y sirvió para honrar la memoria del Padre de la Patria. El ambiente se llenó de orgullo patrio con los acordes de la música venezolana que sonó en el corazón de la capital italiana.



El espacio, que refleja la trascendencia del pensamiento bolivariano, cuenta ahora con áreas específicas denominadas “Parque Nevado”, destinadas a las mascotas, y “Parque Simoncito”, para el disfrute de los más pequeños. Estas mejoras son impulsadas por los movimientos de solidaridad y las comunidades venezolanas y Montesacro.



El evento también destacó el compromiso de Venezuela con la paz y la unión entre los países. De manera significativa, la fecha coincidió con la canonización de los dos primeros santos venezolanos en la Plaza San Pedro del Vaticano, un hecho histórico que fue celebrado como un motivo de honor adicional para la nación suramericana.

