Congreso peruano inicia el camino para destituir al nuevo presidente

17-10-25.-Este jueves se presentó una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, aunque horas después fue archivada.



Los parlamentarios, apoyados por varias bancadas, argumentaron que Jerí asumió la presidencia "sin contar con la legitimidad moral necesaria" y en un contexto caracterizado por "graves cuestionamientos" a la institucionalidad democrática del país. En el documento presentado, se listan "cuestionamientos éticos, morales y legales" relacionados con acusaciones de violación sexual y enriquecimiento ilícito, además de señalar la "responsabilidad política" en la crisis institucional actual.



Manifestaciones de rechazo



La situación se ha intensificado en los últimos días. Jerí enfrentó su primera ola de manifestaciones masivas, donde la ciudad de Lima se convirtió en el epicentro de las protestas. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional resultaron en la muerte de un hombre, mientras que 78 agentes de la policía y 24 civiles sufrieron heridas. Los ciudadanos exigen la renuncia de Jerí y la elección de una nueva mesa directiva independiente.



La voz del presidente



En medio de este clima de tensión, el presidente interino se comunicó con los medios, expresando su compromiso de mantener la estabilidad del país. "Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país. Esa es mi responsabilidad y mi compromiso. Y soy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr", declaró a Canal N.



Este rechazo hacia la figura de Jerí y sus decisiones podría seguir moldeando el panorama político peruano en las próximas semanas. Las protestas, por su parte, reflejan un descontento colectivo con la política actual y la urgencia de un cambio en la mesa directiva del Congreso.



Contexto de la crisis institucional



La situación actual de Perú no surgió de la noche a la mañana. La inestabilidad política ha crecido durante varios años, especialmente tras la destitución de varios presidentes en periodos recientes. El ascenso de Jerí y su eventual búsqueda de legitimidad enfrenta el escrutinio constante de las fuerzas opositoras y de la ciudadanía.



Las acusaciones que pesan sobre él, que incluyen presuntos delitos graves, han generado un clima de desconfianza, afectando su capacidad para gobernar eficazmente.



Posibles caminos a seguir



La moción de censura, aunque archivada, puede ser reactivada si las bancadas consideran que el clima de inestabilidad persiste. Un posible desenlace podría ser la convocatoria a elecciones anticipadas o la creación de un gobierno de unidad nacional para restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, cada una de estas opciones trae consigo desafíos propios que deberán ser considerados cuidadosamente por los líderes políticos del país.





