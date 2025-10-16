Precio del dólar a nivel mundial sufre una caída ante inestabilidad económica

16 de octubre de 2025.- El dólar mostró hoy una nueva caída en medio de las inestabilidades económicas que atenazan a los mercados y de la influencia de conflictos bélicos.



La moneda verde registró el jueves su tercera caída diaria consecutiva frente al euro, pero subía ante el yen, debido a la preocupación por las tensiones entre Estados Unidos y China y a los comentarios expansivos de las autoridades de la Reserva Federal (Fed).



El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedió 0,05 por ciento, a 98,64 unidades, y se encaminaba a un declive semanal cercano al 0,3.



El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense rondaba mínimos de varias semanas.



Por demás, las notas referenciales a 10 años operaba justo por encima del cuatro por ciento, presionando al dólar, ya que los inversores también evaluaban un cierre prolongado del Gobierno estadounidense.



El euro tocó máximos de una semana y subió 0,09 por ciento, a 1,1651 dólares, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, sobrevivió a dos mociones de censura en el Parlamento.



El yen tocó brevemente un máximo de una semana de 150,51 unidades por dólar y luego operó a 151,22.

