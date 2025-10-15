Permiten en Alemania a jubilados seguir trabajando

Jubilados podrán seguir trabajando en Alemania

15 de octubre de 2025.- El Gabinete del Gobierno alemán aprobó hoy una ley que permite a los empleados en edad de jubilación seguir trabajando.



Tal afirmación facilita a esos trabajadores continuar su vida laboral con unos ingresos adicionales libres de impuestos de hasta dos mil euros al mes.



La fecha de inicio de la llamada jubilación activa prevista es el 1 de enero de 2026. La ley pasará ahora al proceso parlamentario.



Se introducirá una deducción fiscal que se aplicará a los ingresos procedentes de un empleo por cuenta ajena de hasta dos mil euros al mes para los empleados que alcancen la edad legal de jubilación y que sigan trabajando de forma voluntaria.



El proyecto de ley establece que La norma crea incentivos financieros adicionales mediante la exención fiscal de los ingresos por empleo por cuenta ajena, para los que el empleador paga cotizaciones al seguro de pensiones obligatorio.



El modelo costará 890 millones de euros al año. La reducción de los ingresos fiscales correrá a cargo del Gobierno y los estados federados, con 378 millones de euros cada uno en el efecto anual total, y los municipios, con 134 millones.



El Gobierno calcula que alrededor de 168 mil personas harán uso de estas posibilidades.