"Se vio desde Puerto Rico": EE.UU. prueba misiles balísticos intercontinentales frente a Florida en medio de amenazas a Venezuela

La Marina estadounidense subrayó que este tipo de lanzamientos se realizan periódicamente y "no están vinculados a acontecimientos mundiales específicos".

Estados Unidos efectuó la semana pasada un lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 desde un submarino ante la costa de Florida, en medio de una creciente hostilidad hacia Venezuela.

Según informó la Marina estadounidense en un comunicado oficial difundido este martes, los ejercicios llevados a cabo los días 17-21 de septiembre incluyeron 4 lanzamientos "programados" de misiles "desarmados" al este de la costa de Florida. "Un evento de prueba de lanzamiento iluminó el domingo el cielo nocturno y se vio desde Puerto Rico", precisaron. Asimismo, la institución militar acentuó que las maniobras tuvieron como objetivo demostrar la "preparación y fiabilidad" de su arsenal estratégico.

La prueba en Florida formó parte del programa de extensión de vida útil (D5LE), que busca mantener la fiabilidad del sistema hasta al menos la década de 2040. La Marina subrayó que este tipo de lanzamientos se realizan periódicamente y "no están vinculados a acontecimientos mundiales específicos".

El Trident II D5 es un misil balístico intercontinental de combustible sólido y tres etapas, con un alcance de más de 7.000 kilómetros y capacidad para portar múltiples ojivas, incluidas nucleares. Está diseñado para operar desde submarinos de la clase Ohio de la Marina estadounidense y de la clase Vanguard de la Marina Real británica. Un submarino de la clase Ohio es capaz de portar hasta 20 misiles Trident II.

La maniobra ocurre en un contexto de fricciones políticas y diplomáticas con Caracas, tras los recientes pronunciamientos de la Administración de Donald Trump sobre la situación con Venezuela.

Advertencia de Venezuela

Desde el Palacio de Miraflores, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió este martes que "la agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica". El mandatario señaló que su Gobierno declaró en sesión permanente al Consejo de Estado para preparar medidas frente a "todas las amenazas" de Washington, que —según denunció— violan flagrantemente el derecho internacional.

Maduro destacó que el rechazo a la postura de EE.UU. es "creciente" en organismos multilaterales como la ONU y la Celac. Tras acusar a Trump de promover una "narrativa falsa" que busca imponer un clima de violencia en la región, señaló que ese plan de atacar a Venezuela es "burdo y estúpido", pensado por "imbéciles que viven en Miami, Madrid y más allá".