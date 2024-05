EEUU: policía disuelve protestas universitarias pro-palestinas en California y Detroit

Un manifestante pro palestino se enfrenta a la policía de la Universidad Estatal de Wayne en Detroit

31 de mayo de 2024.- Policías con equipo antidisturbios rodearon a manifestantes llevados del brazo en la Universidad de California, Santa Cruz, donde manifestaciones pro palestinas bloquearon la entrada principal al campus esta semana.



La policía universitaria, local y estatal invadió a los manifestantes, y un video mostró a los agentes diciéndoles a la gente que se fuera y luego quitando carteles y parte de una barricada, informaron las estaciones de noticias locales. Parecía haber algunos empujones entre la policía y los manifestantes. Los agentes llevaban bridas y parecieron detener a algunas personas.



"Durante semanas, los participantes en el campamento recibieron instrucciones claras y repetidas para retirar el campamento y dejar de bloquear el acceso a numerosos recursos del campus y al campus mismo", dijo Scott Hernandez-Jason, portavoz de la universidad, en un comunicado el viernes.



“Se les notificó que sus acciones eran ilegales e inseguras. Y esta mañana también recibieron múltiples advertencias por parte de las fuerzas del orden para que abandonaran el área y se dispersaran para evitar el arresto. Desafortunadamente, muchos se negaron a seguir esta directiva y muchas personas están siendo arrestadas”, dijo Hernández-Jason.



La universidad no tenía el número exacto de arrestos hasta el viernes por la tarde. La canciller Cynthia Larive dijo el viernes en una carta a la comunidad que algunos manifestantes permanecían en la entrada.



Dijo que la colocación de bloqueos de carreteras “con barricadas fortificadas y encadenadas hechas de paletas y otros materiales, y otras acciones ilegales, interrumpieron las operaciones del campus y amenazaron la seguridad, incluido el retraso del acceso de los vehículos de emergencia”.



No se sabía si alguien resultó herido. La universidad impartió clases a distancia el viernes.



Los trabajadores estudiantes de posgrado en UC Santa Cruz continuaron una huelga que comenzó la semana pasada por el trato que el sistema universitario da a los manifestantes pro palestinos. La huelga se ampliará a tres campus más la próxima semana, dijo su sindicato el viernes.



Las huelgas comenzaron el 20 de mayo en UC Santa Cruz y luego se extendieron a la Universidad de California en Los Ángeles y UC Davis. Los miembros de UC Santa Barbara y UC San Diego se retirarán el 3 de junio y en UC Irvine el 5 de junio, dijo UAW Local 4811. Los miembros del sindicato incluyen asistentes docentes graduados, investigadores y otros empleados académicos.



Esta primavera surgieron campamentos de protesta en todo Estados Unidos y Europa cuando los estudiantes exigieron que sus universidades dejaran de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan su guerra en Gaza. Los organizadores buscan amplificar los llamados a poner fin a la guerra de Israel con Hamás, que describen como un genocidio contra los palestinos.



Associated Press ha registrado al menos 83 incidentes desde el 18 de abril en los que se realizaron detenciones en protestas universitarias en todo Estados Unidos. Más de 3.025 personas han sido arrestadas en 62 colegios y universidades. Las cifras se basan en informes de AP y declaraciones de universidades y agencias policiales.



El enfrentamiento en California se produjo un día después de los arrestos en un campamento pro palestino en un campus de Detroit y una huelga estudiantil durante la graduación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts .