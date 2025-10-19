Maduro anuncia plan para reactivar Mercal y Pdval con "precios solidarios"

Credito: Composición Aporrea-web

19-10-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves un plan para reactivar los Mercal y Pdval en todo el país, con el objetivo de convertir estos espacios en emprendimientos locales, que ofrezcan productos a precios significativamente más bajos que los del mercado convencional.



Durante la clausura del Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, realizada el 16 de octubre en Caracas, informó que se entregaron 43 establecimientos de la red Pdval a comunidades organizadas y trabajadores de instituciones públicas, dotándolos de un capital semilla básico para iniciar operaciones y fomentar lo que llamó el «florecimiento de la economía social».



«Todo lo que allí se comercie será nacional, y todo se venderá a precio solidario, por lo menos un 40% más bajo que en el resto del mercado», destacó Maduro.



El plan contempla la recuperación progresiva de los 416 puntos de la red Pdval y Mercal existentes en el país. Según Maduro, para diciembre se espera alcanzar el 20% de los establecimientos operativos, mientras que para 2026 la meta es recuperar el 100% de los puntos junto con la participación de las comunidades y circuitos comunales.



Maduro señaló que los nuevos emprendimientos no dependerán de importaciones, que los productos comercializados serán de origen nacional y que se ofrecerán a precios solidarios, al menos un 40% más bajos que en el resto del mercado.



Además, destacó que la iniciativa generará empleos y actividad económica en las comunidades y en los ministerios o instituciones públicas donde se implementen.

