Las dudas sobre Binance abortan el intento de remontada del Bitcoin y elevan los temores a las criptomonedas

21-12-22.-Parecía que diciembre iba a dar un respiro al desplome sin fin que ha sido 2022 para Bitcoin, pero la remontada resultó ser sólo un espejismo. Las retiradas masivas hace unos días en Binance dispararon las alarmas tras el reciente colapso de FTX y tanto el futuro de la compañía (el mayor exchange cripto del mundo) como el del propio Bitcoin son ahora un interrogante.



La más popular de las criptomonedas acumula en lo que va de año un desplome del 64,5%, aunque el batacazo es todavía mayor, del 75%, si se toma como referencia el máximo de 68.789 dólares que alcanzó en noviembre de 2021, frente a los 16.718 billetes verdes de ayer domingo.



Diciembre, como decíamos, comenzó como una esperanza verde para Bitcoin. Los primeros días del mes, la moneda digital dibujó un pequeño rally en el que muchos inversores quisieron ver un pequeño punto de inflexión, pero la tendencia volvió a darse la vuelta a raíz de los rumores que en estas últimas sesiones salpican a Binance.



La compañía liderada por Changpeng Zhao ha sufrido retiradas masivas de varios miles de millones de dólares y esa huida ha despertado la preocupación sobre si podría repetirse el caso de FTX. Varias semanas atrás, la plataforma de Sam Bankman-Fried tuvo que decretar la bancarrota ante la falta de liquidez y las inversiones presuntamente fraudulentas que le impidieron responder ante sus inversores. Bankman-Fried ha sido detenido en Bahamas, a petición de EEUU, donde previsiblemente será juzgado.



Pero más allá de las repercusiones individuales, la caída de FTX ha sido un golpe definitivo para la confianza y la reputación del criptomercado. "Las retiradas de fondos en Binance ponen de manifiesto la incertidumbre y la confianza destrozada en el espacio, una desesperación por no verse atrapado en otro acontecimiento FTX, incluso cuando la situación parece muy diferente", apunta Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA de la firma OANDA.



A raíz de las retiradas en Binance, Changpeng Zhao se ha centrado en intentar calmar a los inversores restando importancia a las salidas y achacándolas a la operativa habitual de los mercados. En estos últimos días se ha centrado en intentar desmentir que la plataforma esté en riesgo, que los miedos estén justificados y que sus reservas no sean suficientes para mantener vivo su imperio. Pero no parece suficiente.



"La desaparición de FTX continúa acechando a las criptomonedas. Si bien su fundador, Sam Bankman-Fried, enfrenta una amplia gama de cargos, los exchanges continúan experimentando un éxodo de clientes. Ni siquiera Binance, la plataforma más grande, ha podido evitar la tendencia. A pesar de que el criptomercado se recuperó rápidamente con los datos de inflación bastante positivos de EEUU, en línea con otros activos de riesgo, la confianza aún está destrozada y no se recuperará fácilmente. Vemos improbable una recuperación duradera a corto plazo", señala Manuel Villegas, analista de Activos Digitales del banco privado suizo Julius Baer.



En la entidad atribuyen las retiradas en Binance o bien a algunas cuentas que potencialmente fueron bloqueadas, o bien a las diferencias que ha tenido Binance con la moneda estable (stable coin) del USDC en los últimos días. "Al observar la salida constante que la mayoría de los exchanges han experimentado desde principios de noviembre, es seguro asumir que los inversores están encontrando otras alternativas, quizás más adecuadas, para mantener sus criptos y que la desconfianza generalizada hacia los exchanges no va a desaparecer por el momento. Con la información disponible, consideramos que una recuperación a corto plazo sigue siendo poco probable para esta clase de activos, ya que los temores de un contagio posterior continúan amenazando el criptoespacio", añade el analista.



Esos temores seguirán marcando las cotizaciones y valoraciones de las principales monedas digitales en esta parte final del año. El descenso de Bitcoin, de hecho, actúa como lastre para el resto de criptomonedas, que tampoco consiguen remontar. Ethereum pelea por recuperar los 1.200 dólares; Solana resiste en torno a los 12,5 billetes verdes, y Cardano se cambiaba ayer a 0,265 dólares. Sobre el futuro de Bitcoin, Craig Erlam, de Oanda, vaticina que "harán falta algunos titulares favorables y una mejora significativa del apetito por el riesgo en los mercados para que vuelva a acercarse a los 20.000 dólares a corto plazo".

