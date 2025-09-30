(VIDEO) Venezuela se corona en beisbol femenino del V Campeonato Panamericano

La selección nacional de beisbol femenino se consagró campeona del V Campeonato Panamericano de la disciplina, luego de imponerse este viernes en la final 9 carreras por 8 a su similar de México, en un reñido encuentro disputado en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en el estado La Guaira.

La ofensiva criolla la comandaron las infielders Kimberly Caicedo y Gabriela García con la tercera base ligando de 4-3 con triple, par de carreras impulsadas y par de anotadas, mientras que la segunda base aportó par de incogibles, entre ellos otro batazo de tres bases, par de fletadas y misma cantidad de pisadas al plato.

"Primeramente, quiero darle gracias a Dios y a mi familia porque sin ellos esto no fuera posible. En todo momento traté de aportarle mi granito de arena al equipo para ganarnos esa medalla", destacó Caicedo en declaraciones ofrecidas al departamento de prensa de Mindeporte posterior al choque.

"Estoy totalmente feliz porque desde el día uno que nos concentramos nos propusimos este objetivo y gracias a Dios lo logramos. Quiero darle gracias al público, al staff y a todos los que nos apoyaron en este camino", agregó García a su vez.

A su vez, el triunfo se lo acreditó la elegida como Jugadora Más Valiosa del torneo, Marlyn Yendez, quien lanzó por espacio de 1.2 entradas en las que ponchó a tres contrarias y puso el candado a la victoria que le permitió a Venezuela revalidar la corona conquistada ante Cuba, en 2022.

Por su parte, la manager Cindy Anzola le agradeció a la Federación Venezolana de Beisbol y a Mindeporte por el apoyo durante la preparación, a la vez que apuntó que la novena buscará entrar en el top de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año.

"Este es un grupo de muchachas muy jóvenes, pero muy maduras a la hora de jugar a la pelota. Queremos darle las gracias a la Federación Venezolana de Beisbol y al ministerio del Deporte por el aporte para las diferentes concentraciones y desde ya nos preparáremos para quedar entre las tres mejores selecciones del Mundial", expresó la estratega.