Sindicato de la Prensa denuncia política de censura y exige libertad para periodistas detenidos en Venezuela

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció la existencia de una «política deliberada» del Estado «para silenciar a la prensa independiente». Sus palabras fueron durante un acto en solidaridad con los comunicadores perseguidos y encarcelados en el país en la sede del Colegio Nacional de Periodista (CNP).

«El periodismo valiente es castigado en Venezuela»

En un discurso lleno de emoción y acompañado por familiares y amigos de los 20 comunicadores sociales, Ruiz alertó sobre la grave situación que enfrentan los trabajadores de los medios.

«En Venezuela, la valentía ha sido castigada, el compromiso con la verdad ha sido encarcelado y la conciencia está siendo perseguida». Según cifras del SNTP, 20 periodistas permanecen tras las rejas, 12 enfrentan medidas cautelares restrictivas y decenas más son sometidos a interrogatorios y allanamientos por ejercer su labor.

«Existe una documentación que prueba que esto no es casual. El Estado ha convertido el periodismo en una amenaza y ha hecho del silencio una política», afirmó el dirigente sindical.

Solidaridad con los presos y exiliados

Ruiz recordó especialmente a Julio Balza (hijo), periodista detenido arbitrariamente, y envió un mensaje de apoyo en nombre de Julio Balza, veterano comunicador que no pudo asistir por razones de salud. «El periodismo se hace con valentía y compromiso ciudadano, pero hoy muchos solo pueden informar desde la clandestinidad o el exilio», señaló.

Además, destacó las precarias condiciones laborales del gremio: «La mayoría trabaja sin contratos formales, con sueldos insuficientes y un desempleo que supera el 70%. Muchos tienen dos o más trabajos para sobrevivir».

Exigencias al Estado

El SNTP y otras organizaciones presentes exigieron:Libertad inmediata para los 20 periodistas detenidos, archivo de procesos judiciales contra comunicadores y ciudadanos que ejercen su derecho a informar y derogación de leyes que criminalizan la libre expresión, como la Ley Contra el Odio y reformas al Código Penal.

«Sin periodistas, no hay verdad, no hay justicia y no hay futuro», remarcó Ruiz.

Periodismo como resistencia

Pese a la represión, el sindicalista resaltó la resistencia de quienes siguen informando: «Estamos por los que hacen preguntas incómodas, por los que investigan desde el destierro y por los que se reinventan en redes. Ellos son la esperanza».

El acto concluyó con un llamado a la unidad internacional para presionar por la libertad de prensa en Venezuela.