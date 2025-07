Sindicalista Iván Freites denuncia persecución contra trabajadores de Pdvsa: "Más de 60 secuestrados"

01-07-25.-El sindicalista Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo (FUTVP), denunció que más de 60 empleados de Pdvsa han sido «secuestrados» y sus familias no han tenido información de ellos.En una publicación en redes sociales, Freites acusó al general Gustavo González López, exdirector del Sebin y actual jefe de la «policía interna» de Pdvsa, de «encabezar personalmente» las detenciones y hostigamiento en contra de los trabajadores petroleros.Dijo que desde hace semanas se han hecho redadas en áreas operativas de la estatal, «aplicando interrogatorios forzados, amenazas y detenciones arbitrarias. Hasta el momento, más de 60 trabajadores han sido secuestrados, sin derecho a defensa ni información a sus familias».La semana pasada, familiares denunciaron a El Pitazo la desaparición forzada de al menos 30 trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná (estado Falcón), a quienes se les señaló de presuntamente dejar abierta una llave que suministraba gasolina a un buque.«Los familiares no escapan al terror: son acosados, intimidados y amenazados con ser procesados por “terrorismo” y “saqueo de bienes del Estado”, en un intento criminal de sembrar miedo colectivo y silenciar cualquier voz que denuncie la destrucción moral y operativa de nuestra industria petrolera», afirmó Freites.Además, señaló que algunos trabajadores intentaron presentar su renuncia «para protegerse, pero la renuncia es rechazada y se les amenaza con cárcel bajo acusaciones absurdas de traición a la patria».«Esto no es justicia ni legalidad, es terrorismo de Estado, ejecutado por un régimen que ha perdido toda legitimidad», aseveró el sindicalista, al tiempo que hizo un llamado a organismos internacionales, movimientos de trabajadores y organizaciones defensoras de derechos humanos a denunciar esta «escalada represiva».