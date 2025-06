Inteligencia de EEUU espía una conversación entre funcionarios iraníes que indica que los ataques fueron menos devastadores de lo esperado

Estados Unidos obtuvo una comunicación interceptada entre altos funcionarios iraníes discutiendo los ataques militares de este mes contra el programa nuclear iraní y comentando que el ataque fue menos devastador de lo que esperaban, según cuatro personas familiarizadas con la inteligencia clasificada que circula dentro del gobierno estadounidense.

La comunicación, que estaba destinada a ser privada, incluía a funcionarios del gobierno iraní especulando por qué los ataques ordenados por el presidente Donald Trump no fueron tan destructivos ni extensos como anticipaban, según estas fuentes. Al igual que otros, hablaron bajo condición de anonimato para discutir inteligencia sensible.

Esta inteligencia de señales interceptada es la última pieza preliminar que pinta un panorama más complejo que el que transmitió el presidente Trump, quien aseguró que la operación "aniquiló por completo y totalmente" el programa nuclear iraní.

La administración Trump no negó la existencia de las comunicaciones interceptadas, que no habían sido reportadas previamente, pero rechazó enérgicamente las conclusiones de los iraníes y puso en duda su capacidad para evaluar el daño en las tres instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos.

"Es vergonzoso que The Washington Post esté ayudando a personas a cometer delitos al publicar filtraciones fuera de contexto", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "La idea de que funcionarios iraníes anónimos sepan lo que ocurrió bajo cientos de metros de escombros es un disparate. Su programa de armas nucleares se acabó".

Analistas coinciden en que los ataques involucraron un poder de fuego inmenso por parte de Estados Unidos, incluidos misiles Tomahawk y bombas antibúnker de 30,000 libras, que dañaron severamente las instalaciones en Fordo, Natanz e Isfahan. Sin embargo, el alcance de la destrucción y el tiempo que podría tardar Irán en reconstruirlas es objeto de intenso debate, especialmente tras informes de que Irán trasladó sus reservas de uranio altamente enriquecido antes del ataque y de que las explosiones sellaron las entradas de dos instalaciones, pero no colapsaron sus estructuras subterráneas.

Al ser consultado sobre las comunicaciones interceptadas, un funcionario de la administración Trump afirmó que los iraníes "están equivocados porque destruimos su instalación de conversión de metales. Sabemos que nuestras armas llegaron exactamente donde queríamos y tuvieron el efecto que buscábamos".

Durante sesiones informativas clasificadas al Congreso la semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo a legisladores que varios sitios nucleares clave fueron completamente destruidos, incluida la operación de conversión de metales, según un funcionario estadounidense. Esa instalación, clave para construir el núcleo explosivo de una bomba, tardaría años en reconstruirse, añadió. Ratcliffe también indicó que la comunidad de inteligencia de EE.UU. evalúa que la "gran mayoría" del uranio enriquecido de Irán "probablemente esté enterrado en Isfahan y Fordo".

Tras la solicitud de comentarios por parte de The Washington Post, un alto funcionario de inteligencia estadounidense respondió: "Una única pieza de inteligencia de señales por sí sola no representa el panorama completo de inteligencia".

"Una sola llamada telefónica entre iraníes anónimos no equivale a una evaluación de inteligencia, la cual tiene en cuenta múltiples fuentes y métodos", explicó.

Las llamadas interceptadas, correos electrónicos y otras comunicaciones electrónicas, conocidas como inteligencia de señales, son algunas de las herramientas más poderosas de las agencias de espionaje estadounidenses y suelen formar la mayor parte del informe diario de inteligencia que recibe Trump. Sin embargo, este tipo de inteligencia también tiene limitaciones, ya que fragmentos de conversaciones sin contexto deben complementarse con otros datos para obtener un panorama completo.

Trump se ha mostrado furioso con la cobertura mediática que se aleja de su versión sobre el bombardeo, que precedió a un alto el fuego entre Irán e Israel tras 12 días de hostilidades.

"Los demócratas son los que filtraron la información", escribió en Truth Social, refiriéndose a una evaluación preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) que indica que la intervención de Trump probablemente retrasó el programa nuclear iraní por meses, no años. "¡Deberían ser procesados!".

Trump también puso en duda los informes sobre el traslado del uranio, diciendo en una entrevista grabada con Fox News que se emitirá el domingo: "No creo que lo hayan hecho. Es muy difícil y peligroso hacerlo... no sabían que íbamos a atacarlos hasta ese momento".

La evaluación de la DIA, basada en información recopilada aproximadamente 24 horas después del ataque, concluyó que algunas de las centrífugas de Irán —que se usan para enriquecer uranio utilizable en armas nucleares— seguían intactas.

La administración Trump ha criticado a ciertos medios por no destacar que el informe de la DIA, al que considera de "baja confianza", aclara que una evaluación completa del daño de combate requiere de "días o semanas para recolectar los datos necesarios".

Aun así, la administración no ha dudado en sostener que los ataques retrasaron el programa iraní por "años". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, informó a la prensa el jueves, dijo que Trump "dirigió la operación militar más compleja y secreta de la historia, y fue un éxito rotundo".

En el Capitolio, persistieron las divisiones sobre la efectividad de los ataques, incluso tras las sesiones informativas clasificadas.

"Salgo de esa reunión convencido de que no hemos aniquilado el programa", dijo el senador Chris Murphy (Demócrata de Connecticut). "El presidente engañó deliberadamente al público al decir que el programa fue obliterado. Todavía hay una capacidad significativa y equipo relevante en pie".

El sitio nuclear mejor protegido de Irán se encuentra en las profundidades del subsuelo

"No se puede bombardear el conocimiento hasta hacerlo desaparecer, sin importar cuántos científicos mates", añadió Murphy. "Todavía hay personas en Irán que saben operar centrífugas. Y si todavía tienen uranio enriquecido y capacidad para usar centrífugas, entonces no retrasaste el programa por años, sino por meses".

El senador Lindsey Graham (Republicano de Carolina del Sur), aliado cercano de Trump, dijo que "aniquilación" era una "buena palabra" para describir los ataques, los cuales, según él, retrasaron el programa por años. Pero también reconoció que Irán podría recuperar su capacidad.

"La verdadera pregunta es si hemos eliminado su deseo de tener un arma nuclear", comentó Graham. "No quiero que la gente piense que el sitio no fue severamente dañado o destruido. Lo fue. Pero tampoco quiero que crean que el problema se terminó, porque no es así".

Un funcionario estadounidense familiarizado con la sesión informativa interna para legisladores señaló que Ratcliffe destacó la destrucción de las defensas aéreas iraníes por parte de Israel antes de la operación estadounidense, afirmando que "la idea de que puedan reconstruir fácilmente algo es absurda".

Afirmó que hay consenso en que "se causó un nivel de daño muy serio" al programa nuclear de Irán.

"Irán solía tener, y aún tiene en cierta medida, capacidades para el tratamiento, conversión y enriquecimiento de uranio", dijo. "Las instalaciones han sido destruidas en una medida importante. Algunas siguen en pie", agregó.

Los críticos de la decisión de Trump de recurrir a la fuerza militar argumentan que desperdició la posibilidad de una resolución diplomática, la única manera de establecer un régimen de inspecciones intrusivas para restringir y monitorear el programa nuclear iraní. También señalan que Teherán podría ahora apresurarse a construir una bomba como póliza de seguro ante futuros intentos de cambio de régimen por parte de Washington o Israel.

Antes del ataque estadounidense, la comunidad de inteligencia concluyó que Irán no había decidido construir una bomba nuclear, pero estaba trabajando en vías para acelerar el proceso si decidía hacerlo, según funcionarios estadounidenses.

Por su parte, los funcionarios del gobierno afirman que los ataques de Trump no impiden un acuerdo diplomático, y que incluso podrían facilitarlo. El miércoles, Trump anunció que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunirían esta semana para discutir un posible acuerdo nuclear, pero el canciller iraní Abbas Araghchi negó rápidamente que se llevara a cabo ninguna reunión.

Araghchi afirmó que los impactos del ataque estadounidense "no fueron menores" y que las autoridades iraníes estaban evaluando la nueva realidad de su programa nuclear, lo cual informaría su posición diplomática.

El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, dijo que Trump "exageró" los resultados de sus ataques: "Atacaron nuestras instalaciones nucleares", dijo, "pero no pudieron hacer nada importante".